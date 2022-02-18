Винниківських депутатів затримали під час отримання хабара у жовтні 2016 року

Пустомитівський райсуд Львівщини звільнив від кримінальної відповідальності екс-депутатів Винниківської міської ради, яких викрили на отриманні хабара – однокімнатної квартири та 10 тис. доларів від підприємця. Про це 18 лютого повідомило антикорупційне видання «Наші гроші. Львів».

У червні 2016 року підприємець та голова ЖБК «Рідний Дім» Павло Фіщук звернувся до Винниківської міськради, щоб продовжити термін оренди земельної ділянки на вул. Академіка Сахарова у Винниках для будівництва багатоквартирного будинку.

Про це дізналися три депутати – Богдан Явний і Всеволод Хома від партії «Громадська позиція» та Андрій Чорний з «Партії простих людей Сергія Капліна». На той час Богдан Явний також був заступником голови постійної комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього середовища та архітектури Винниківської міської ради.

У липні 2016 року депутати зустрілись з підприємцем у ресторані «Копа» в селі Пасіки-Зубрицькі та домовилися про хабар. Депутати хотіли однокімнатну квартиру площею 40,7 м2 та 10 тис. доларів. Натомість обіцяли вплинути на рішення інших депутатів міської ради щодо продовження договору оренди ділянки.

У жовтні 2016 року депутати отримали договір про сплату внесків на однокімнатну квартиру в офісі ЖБК «Рідний Дім». Вартість квартири правоохоронці оцінили у 387 тис. грн. Під час передачі другої частини хабара – 10 тис. доларів (260 тис. грн за тодішнім курсом НБУ) депутатів затримала СБУ та військова прокуратура.

Суд обрав затриманим запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю вийти під рекордно великі застави: від 1,4 млн грн до 4,1 млн грн. Однак у апеляційному суді вони зменшили розмір застав до 116 тис. грн, сплатили їх та вийшли на волю.

«Наші гроші. Львів» повідомили, що під час слідства депутати продовжували свою депутатську діяльність.

Обвинувальний акт до суду передали у 2017 році, справу розглядав суддя Євген Данилів. Оскільки минуло понад п'ять років від вчинення правопорушення, депутати подали клопотання про закриття кримінального провадження через закінчення строків давності.

У січні 2022 року суддя Євген Данилів задовольнив їхнє клопотання, а також звільнив від кримінальної відповідальності.