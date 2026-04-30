Кешбек на пальне продовжили

Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне для українців до 31 травня. Водночас із 1 травня змінюється максимальний розмір компенсації – він становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача замість 1000 грн, як було раніше. Про це повідомили у середу, 29 квітня, у Міністерстві економіки.

У відомстві пояснили, що новий ліміт відповідає фактичним виплатам більшості учасників програми та дозволяє зберегти підтримку для максимальної кількості водіїв.

Від початку дії програми, з 20 березня, кешбек отримали понад 2 млн українців. При цьому 91% учасників – власники авто бюджетного сегмента з невеликим об’ємом двигуна.

Програма передбачає часткову компенсацію витрат на пальне на АЗС-партнерах:

15% вартості дизеля;

10% бензину;

5% автогазу.

Як скористатись кешбеком на пальне?

Умови отримання компенсацій за пальне незмінні. Аби отримати виплати, потрібно долучитися до програми «Національний кешбек». Сам процес підключення доволі простий:

оберіть один із банків-партнерів і відкрийте спеціальну картку для отримання кешбеку;

визначте картки, якими оплачуватимете покупки, та надайте банку дозвіл передавати інформацію про транзакції в магазинах-учасниках програми;

у застосунку «Дія» знайдіть послугу «Національний кешбек» і підв’яжіть картку, на яку зараховуватимуть виплати.

Отримати кешбек можна за заправку на таких АЗС: «Укрнафта», OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта. Водночас варто пам’ятати, що кешбек не поширюється на купівлю у застосунках АЗС.

Коли нараховують кешбек і на що його можна витратити?

Кешбек за пальне починають нараховувати вже наступного дня після заправки. Втім, фактичне зарахування коштів на картку відбувається із затримкою – у наступному місяці. Так, компенсацію за квітень виплатять до кінця травня.

Компенсація за пальне входить до загальних виплат програми «Національний кешбек», тому кошти з цієї картки мають обмежене цільове використання. Їх можна спрямувати на

оплату комунальних і поштових послуг;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

купівлю харчів;

придбання ліків і медичних виробів;

книги та іншу друковану продукцію українського виробництва, що беруть участь у програмі.

Переказувати ці гроші на інші банківські картки або зняти готівку не можна.

Зауважимо, що кешбек на пальне запровадили на тлі зростання цін на АЗС, яке пов’язане з напруженням на світовому нафтовому ринку. Зокрема, через перебої з постачанням нафти після загострення ситуації на Близькому Сході.

Україна імпортує значну частину пального, тому такі коливання відображаються на внутрішніх цінах. За оцінками Нацбанку, подорожчання пального може додати до інфляції 0,5–1 відсоткового пункту напряму, а також ще 1–2 в.п. – через зростання витрат на логістику і товари.