Запровадження програми пов’язане зі зростанням цін на пальне

В Україні з 20 березня запустили програму паливного кешбеку, яка дозволяє водіям частково компенсувати витрати на пальне. Повернення грошей діятиме для тих, хто користується АЗС-партнерами програми. Їх повний перелік доступний на офіційних ресурсах.

Розмір компенсації залежить від виду пального:

15% – за дизель,

10% – за бензин,

5% – за автогаз.

Максимальна сума кешбеку становить 1000 грн щомісяця для однієї людини.

Отримані кошти не можна зняти готівкою, їх дозволено використовувати лише для безготівкових оплат у визначених категоріях. Програма діятиме до 1 травня.

Як скористатись кешбеком на пальне?

Щнайперше, варто оформити спеціальну картку «Національного кешбеку» в банку-партнері та оплачувати пальне саме нею. Важливо, що компенсація нараховується лише після оплати безпосередньо на АЗС із фіскальним чеком. У разі купівлі пального через мобільні застосунки заправок кешбек не передбачений.

Гроші нараховуються наступного дня після покупки, а виплата відбувається до кінця наступного місяця. Наприклад, кешбек за березневі витрати надійде до кінця квітня.

Використати кошти можна на оплату комунальних і поштових послуг, купівлю продуктів, ліків, книжок українського виробництва, а також на благодійність і підтримку ЗСУ.

Зауважимо, що запровадження програми пов’язане зі зростанням цін на пальне, яке в Україні значною мірою залежить від імпорту. Як писав ZAXID.NET, на тлі проблем із постачанням нафти з країн Перської затоки ціни піднялися приблизно на 5%.

Відтак, Володимир Зеленський доручив уряду розробити механізм підтримки споживачів. Згодом Кабінет Міністрів затвердив програму часткової компенсації витрат на пальне.