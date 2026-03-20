В Україні запрацював паливний кешбек: як і скільки можна повернути
До теми
В Україні з 20 березня запустили програму паливного кешбеку, яка дозволяє водіям частково компенсувати витрати на пальне. Повернення грошей діятиме для тих, хто користується АЗС-партнерами програми. Їх повний перелік доступний на офіційних ресурсах.
Розмір компенсації залежить від виду пального:
- 15% – за дизель,
- 10% – за бензин,
- 5% – за автогаз.
Максимальна сума кешбеку становить 1000 грн щомісяця для однієї людини.
Отримані кошти не можна зняти готівкою, їх дозволено використовувати лише для безготівкових оплат у визначених категоріях. Програма діятиме до 1 травня.
Як скористатись кешбеком на пальне?
Щнайперше, варто оформити спеціальну картку «Національного кешбеку» в банку-партнері та оплачувати пальне саме нею. Важливо, що компенсація нараховується лише після оплати безпосередньо на АЗС із фіскальним чеком. У разі купівлі пального через мобільні застосунки заправок кешбек не передбачений.
Гроші нараховуються наступного дня після покупки, а виплата відбувається до кінця наступного місяця. Наприклад, кешбек за березневі витрати надійде до кінця квітня.
Використати кошти можна на оплату комунальних і поштових послуг, купівлю продуктів, ліків, книжок українського виробництва, а також на благодійність і підтримку ЗСУ.
Зауважимо, що запровадження програми пов’язане зі зростанням цін на пальне, яке в Україні значною мірою залежить від імпорту. Як писав ZAXID.NET, на тлі проблем із постачанням нафти з країн Перської затоки ціни піднялися приблизно на 5%.
Відтак, Володимир Зеленський доручив уряду розробити механізм підтримки споживачів. Згодом Кабінет Міністрів затвердив програму часткової компенсації витрат на пальне.