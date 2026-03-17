Україна наростила обсяги імпорту бензину

У лютому Україна імпортувала 190 тис. тонн бензину, що на 18% більше, ніж у січні. Порівняно з лютим 2025 року обсяги зросли у 2,4 раза, повідомляє профільне видання Enkorr 17 березня. Активні поставки у другій половині січня та впродовж лютого дозволили створити певні запаси пального напередодні загострення ситуації на Близькому Сході.

Основним джерелом імпорту залишався західний напрямок – 117 тис. тонн, що на 14% більше, ніж у січні. Південний напрямок поставок також зріс приблизно на 25%, до 71,4 тис. тонн. Значне пожвавлення забезпечив грецький бензин, імпорт якого зріс у 10 разів і сягнув 35 тис. тонн.

Литва наростила постачання на 13%, до 56,6 тис. тонн. Для Orlen Lietuva український ринок залишається важливим, сюди спрямовується приблизно чверть виробленого бензину. Польський Orlen збільшив поставки на 28% – до 26,4 тис. тонн. Імпорт із менш традиційних напрямків, як Словаччина та Словенія, також зріс – із 8 тис. до 9 тис. тонн.

Зауважимо, що Ормузька протока між Іраном і Оманом є ключовим маршрутом для світової торгівлі нафтою. У 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів нафти, а це майже 31% всіх морських поставок у світі.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, через війну на Близькому Сході виникли найбільші перебої з постачанням нафти в історії. Як наслідок, ціни на пальне в Україні різко зросли. Так, станом на 17 березня, за даними «Мінфіну», середня ціна бензину А-95 преміум становить 73,22 грн за літр. Бензин А-95 продають по 69,69 грн за літр, а А-92 – по 66,22 грн за літр. Дизельне паливо подорожчало до 77,77 грн за літр, а автогаз – до 43,75 грн за літр.