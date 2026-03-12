Ціни на дизпаливо продовжують зростати

Ціни на дизельне пальне в Україні продовжують зростати. У деяких мережах вони піднялися на 0,5–1 грн/л. Газ додав у ціні 1 грн/л, тоді як бензин залишився стабільним. Про це свідчать дані моніторингу інтернет-порталу «Енергореформа» станом на середу, 12 березня, передає «Інтерфакс-Україна».

Державна «Укрнафта» залишила незмінними ціни на всі види пального, наразі вони є найнижчими серед мереж. При цьому мережа UPG підняла вартість дизелю та дизелю + на 0,5 грн/л, а в WOG ціни на ці ж види пального зросли на 1 грн/л.

Бензин залишився на попередньому рівні, а газ подорожчав на 1 грн/л у всіх мережах, крім «Укрнафти». Найвища ціна серед мереж, які аналізували, зафіксована на дизель у Socar – 80,99 грн/л.

Чи продовжить зростати у ціні дизпаливо?

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн зазначив, що українські роздрібні ціни на пальне слідують європейським тенденціям, адже Україна імпортує 100% пального. Водночас на ринку проявляються ознаки стабілізації – паніка стихла, світові ціни знизилися, а оптові ціни всередині країни стали нижчими за роздрібні.

Куюн пояснив, що покращило ситуацію розблокування імпорту з найбільшого напрямку, ініційоване урядом, і це може дати позитивні новини на АЗС найближчим часом. Він також зазначив, що хоча дизельне пальне може зрости до 80–90 грн/л, стрибка до 100 грн/ не буде через обмеження світової економіки та заходи для стабілізації ринку.

Як писав ZAXID.NET, голова АМКУ Павло Кириленко прозвітував у Верховній Раді 11 березня про зростання цін на пальне в Україні. За його словами, вони зростали повільніше, ніж у країнах Євросоюзу. Він зауважив, що різкий стрибок цін на українських АЗС до рівня 10,5% відбулося лише 4 березня, тоді як у ЄС такий показник фіксували ще 23 лютого.

Раніше в уряді повідомили про низку заходів для стабілізації ситуації на паливному ринку на тлі загострення на Близькому Сході. Зокрема, було вирішено, що державна компанія «Укрнафта» продаватиме паливо з мінімальною націнкою, щоб задати орієнтир справедливої ціни для ринку.