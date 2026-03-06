«Укрнафта» продаватиме паливо з мінімальною націнкою

Кабінет міністрів готує низку заходів для стабілізації ситуації на паливному ринку на тлі загострення на Близькому Сході. Одним із ключових кроків стане продаж пального державною компанією «Укрнафта» з мінімальною торговельною націнкою. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд провів нараду з профільними міністерствами та керівництвом «Нафтогазу», щоб обговорити ситуацію на паливному ринку та подальші кроки. Кабмін готує низку заходів, які мають допомогти стримати ціни та забезпечити достатні запаси пального в Україні.

Зокрема, державна компанія «Укрнафта» продаватиме паливо з мінімальною націнкою, щоб задати орієнтир справедливої ціни для ринку. Водночас уряд веде переговори з іншими операторами ринку, розраховуючи на їхню відповідальну та збалансовану цінову політику.

Крім того, прем’єрка доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за формуванням цін на пальне. Йдеться про запобігання необґрунтованим націнкам і можливим маніпуляціям на ринку.

Окремо уряд подбає про забезпечення пальним критично важливих секторів. За словами Юлії Свириденко, першочерговим завданням залишається забезпечення потреб оборонного сектору. Також уряд прагне гарантувати стабільність постачання та цін для аграріїв і громадського транспорту.

Паралельно Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо збільшення обсягів імпорту пального, аби підтримати баланс на внутрішньому ринку.

Як писав ZAXID.NET, АМКУ звернувся до мереж автозаправних станцій із вимогою пояснити різке підвищення цін на пальне. 4 березня регулятор надав операторам ринку три дні для відповідей. У відомстві хочуть перевірити, чи могли учасники ринку узгоджувати свої дії під час формування цін.