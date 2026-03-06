Brent і WTI впали вперше за шість днів

Світові ціни на нафту у п’ятницю, 6 березня, вперше за шість днів знизилися після новин про можливе втручання уряду США у ф’ючерсний ринок для стримування подорожчання, спровокованого війною на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent подешевшали на 1,1% – до 84,46 долара за барель, а West Texas Intermediate (WTI) – на 1,3%, до 79,93 долара за барель. Падіння відбулося після стрімкого зростання котирувань упродовж тижня, через бойові дії у регіоні та обмеження руху танкерів через Ормузьку протоку, через яку проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти.

Ціни на нафтопродукти трохи стабілізувалися після того, як інвестори позитивно відреагували на новину про можливе втручання Міністерства фінансів США на ринок нафтових ф’ючерсів, щоб стримати різке подорожчання енергії. Незважаючи на зниження 6 березня, за підсумками тижня ціни залишаються близькими до рекордного зростання з 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що цьому передувало?

Як писав ZAXID.NET, ескалація відбувається на тлі війни між США та Ізраїлем проти Ірану. У відповідь Тегеран атакував енергетичну інфраструктуру сусідніх арабських країн. Частина великих родовищ в Іраку та газових об’єктів у Катарі тимчасово зупинила роботу.

Аналітики Goldman Sachs і Wood Mackenzie попередили, що тривалі перебої у постачанні з регіону можуть підняти ціни на нафту вище 100 доларів за барель. Водночас міністр енергетики США Кріс Райт заспокоїв, що світовий ринок наразі добре забезпечений нафтою.

Ціни на Brent 4 березня впали до 81,3 долара за барель після рекордного зростання 3 березня до 84,7 долара – максимуму з липня 2024 року. Ринок частково зафіксував прибуток на тлі повідомлень про непрямі переговори між США та Іраном. Крім того, США тимчасово дозволили Індії купувати затриману в морі російську нафту.