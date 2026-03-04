QatarEnergy призупинила поставки скрапленого газу

Державна компанія QatarEnergy оголосила про форс-мажор у контрактах на постачання скрапленого природного газу (LNG) після атак на свої виробничі об’єкти. Про це йдеться в заяві компанії від 4 березня.

2 березня компанія вимушено призупинила виробництво LNG та супутньої продукції через удари по інфраструктурі в промисловому місті Рас-Лаффан. У зв’язку з цим QatarEnergy активувала положення про форс-мажор, пояснивши, що «воєнні дії та пошкодження потужностей унеможливлюють виконання контрактних зобов’язань».

Катар забезпечує близько 20% світового експорту зрідженого природного газу. Весь катарський LNG транспортується через Ормузьку протоку, де судноплавство практично зупинилося через загострення безпекової ситуації. У 2025 році QatarEnergy відвантажила 80,97 млн тонн LNG.

Найбільш вразливим покупцем вважається Китай, який минулого року імпортував майже третину свого LNG саме з Катару. Загалом понад 80% катарського газу постачається до країн Азії, другим за обсягами імпортером є Індія. Поставки до Європи та Азії проходять через Ормузьку протоку, що створює додаткові ризики для глобального ринку.

Як пише Bloomberg, альтернативи катарському LNG фактично немає. Водночас Європа менш залежна від поставок із Катару, але має відносно низький рівень запасів газу. Надалі динаміка цін значною мірою залежатиме від того, які обсяги ресурсу будуть переорієнтовані на азійські ринки.

Як писав ZAXID.NET, ескалація відбувається на тлі війни між США та Ізраїлем проти Ірану. У відповідь Тегеран завдає ударів по країнах Перської затоки, де розміщені американські військові об’єкти.