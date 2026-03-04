В Україні створили новий механізм контролю цін на пальне

Верховна Рада ухвалила закон про створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Йдеться про формування стратегічного резерву пального, який у майбутньому має допомогти стабілізувати енергетичний ринок. Наразі триває процес його створення, повідомила пресслужба парламенту 4 березня.

Останні три дні в Україні зростають ціни на пальне. Головна причина – підвищення світових цін на нафту, геополітичні ризики та коливання валютного курсу. Оскільки держава значною мірою залежна від імпорту нафтопродуктів, ситуація на зовнішніх ринках швидко впливає на внутрішні ціни.

У Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомили, що попри подорожчання, дефіциту пального в Україні немає.

Що передбачає новий закон?

Ініціатива передбачає створення обов’язкових запасів нафти та нафтопродуктів. До 25% резерву можна зберігати в країнах ЄС. Імпортери та виробники повинні формувати й підтримувати ці запаси. Використовувати резерв дозволено лише у кризових ситуаціях, а не для комерційної діяльності.

Передбачають, що документ набере чинності поступово. Для повного запуску потрібно створити інфраструктуру та накопичити ресурси, тому фактичне наповнення резервів триватиме певний час. Наразі стратегічний запас ще не використовується для впливу на ринок.

Уже зараз держава здійснює моніторинг цін і постачання, координує роботу з трейдерами, контролює дотримання конкурентного законодавства та працює над диверсифікацією імпорту через європейські напрямки.

Як писав ZAXID.NET, ціни на пальне в Україні за останні дні зросли приблизно на 5%. Це пов’язано із повідомленнями про перебої з постачанням нафти з країн Перської затоки.