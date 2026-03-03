Ціни на АЗС зросли на 5%

Ціни на пальне в Україні за два останні дні зросли приблизно на 5%. Це пов’язано із новинами про перебої з постачанням нафти з країн Перської затоки, пише Reuters із посиланням на директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна. За його словами, ринок відреагував превентивно.

«Трейдери не були готові до таких подій, і наразі підвищення – це спроба запобігти можливому ажіотажному попиту», – зазначив Куюн та додав, що за умови стриманого попиту роздрібні ціни можуть уже невдовзі повернутися до попереднього рівня.

Причиною стрибка стало блокування Ормузької протоки – ключового маршруту світового експорту нафти, який з’єднує країни Перської затоки зі світовими ринками.

Раніше в «А-95» повідомляли, що в січні Україна збільшила імпорт бензину на 70% через дефіцит власного виробництва та підвищений попит. Водночас, як зазначив Сергій Куюн, з початку року бензин А-95 подорожчав у середньому на понад 3 грн за літр, а дизель – майже на стільки ж. Це сталося через зростання світових цін на нафту на 20%, адже Україна залежить від імпорту пального.

Станом на 3 березня вартість пального в Україні:

бензин А-95 преміум – 69,57 грн за літр;

бензин А-95 – 65,07 грн/л;

бензин А-92 – 61,75 грн/л;

дизельне пальне – 65,02 грн/л;

автогаз – 39,05 грн за літр.

Що буде з цінами надалі?

Поточне подорожчання пального незвичне для цього сезону і пов’язане насамперед із бойовими діями на Близькому Сході. Проте якщо напруга на ринку спаде, ціни можуть знизитися.

Сергій Куюн вважає це потенціалом виходу на ринок іранської нафти. За словами експерта, Іран – велика країна-нафтовидобувач, яка довгі роки перебувала під суворими санкціями. Якщо її ресурси знову почнуть вільно продаватися, пропозиція на ринку зросте, а ціни на пальне знизяться.

«Цей період турбулентності треба просто пережити. Як тільки фактор напруженості зникне, ціна повернеться на попередній рівень і навіть може впасти ще більше», – додав Куюн.

Що цьому передувало?

2 березня світові ціни на нафту зросли на чверть, це найстрімкіше зростання за останні чотири роки, однак згодом частково скоригувалися, зокрема трейдери оцінювали реальні наслідки блокування Ормузької протоки на тлі війни між США та Ізраїлем.

Як писав ZAXID.NET, 28 лютого Ізраїль та США оголосили про удари по Ірану. Як наслідок, було вбито 40 іранських військових командирів, у тому числі начальника Генштабу Збройних сил Ірану генерала Абдулрахіма Мусаві.

У відповідь Іран здійснив ракетні удари по Ізраїлю та атакував військові об’єкти США в кількох країнах регіону, зокрема в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії.