Ідеться про будівництво клубного ЖК на вул. Сахарова, 78б

Господарський суд Львівської області зобовʼязав «Кредо Інвест Капітал» і «Львівську інвестиційну компанію» сплатити міській раді Львова 1,5 млн грн боргу за пайовий внесок на розвиток інфраструктури.

Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Сахарова, 78б у Львові. У 2018 році виконавчий комітет Львівської міськради видав ТзОВ «Кредо Інвест Капітал» містобудівні умови та обмеження на будівництво ЖК на місці гаражів. Девелопером стала «Львівська інвестиційна компанія», що будує під брендом «Нова оселя».

Підготовчі роботи розпочали влітку 2019 року. На той час в Україні діяла норма про обов'язкову сплату інвестиційного внеску на розвиток інфраструктури. За розрахунками міської ради, йшлося про сплату понад мільйона гривень.

Однак забудовники внесок не сплатили, аргументуючи, що безпосереднє будівництво почалось у 2020 році, коли уряд скасував норму про сплату внеску. Через це прокуратура і міська рада звернулись в суд.

Суддя Ростислав Матвіїв позов задовольнив частково і зобовʼязав ТзОВ «Кредо Інвест Капітал» і ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» сукупно сплатити 1,5 млн грн пайового внеску та відсотків за прострочений платіж. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТзОВ «Кредо Інвест Капітал» належить львівʼянці Ніні Парсаданян. «Львівська інвестиційна компанія» належить депутату Львівської міськради Назарію Бербеці та його бізнес-партнерам Тарасу Дідику і Олександру Потернаку.