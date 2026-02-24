Ідеться про самобуд на вул. Шпитальній

Восьмий апеляційний адміністративний суд зняв заборону на демонтаж незаконного триповерхового МАФу в центрі Львова. Про це 24 лютого повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, який забороняв знесення закладу харчування «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній, 2. Раніше виконавчий комітет постановив демонтувати скляний триповерховий самобуд, оскільки його розбудували з МАФу незаконно, а оренда землі під ним закінчилась.

Нагадаємо, у 2005 році Львівська міська рада передала в оренду компанії «БІНП ЛТД» ділянку площею 0,0183 га під тимчасовий кіоск. У 2008 році виконком міської ради дозволив збудувати на цій ділянці збірно-розбірну споруду, але без капітального будівництва і можливості оформлення права власності.

Однак під час будівництва компанія збільшила площу павільйону з 93,5 м2 до 296,5 м2, а у 2011-2013 роках «БІНП ЛТД» через суд зареєструвала право власності на капітальну будівлю площею майже 300 м2. У 2013 році Вищий господарський суд скасував рішення попередніх інстанцій, що визнавали право власності на самобуд, однак у 2016 році це не завадило компанії через суд продовжити договір оренди землі до 30 вересня 2025 року.

Влітку компанія неодноразово зверталася в Львівську міську раду за продовженням терміну дії договору оренди, однак у серпні 2025 року продовження оренди ніхто з депутатів не проголосував. Відповідно, після 30 вересня «БІНП ЛТД» користувалась ділянкою незаконно. 24 жовтня виконавчий комітет погодив демонтаж незаконного ресторану.

Власниками «БІНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Із фірмою пов’язаний ще один скандал. Вона розбудувала ресторан «Язиката теща» на місці літнього майданчика на проспекті Свободи. Міська рада судиться з власниками ресторану через незаконну розбудову приміщень та оренду землі. У 2026 році суд відмовився скасувати документи, які дозволяють демонтаж літника ресторану «Язиката теща» в центрі Львова.