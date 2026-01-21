Власники ресторану в центрі Львова не змогли скасувати документи на демонтаж літника
Міська рада через суд намагається скасувати розбудову ресторану «Язиката теща»
Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати документи, які дозволяють демонтаж літника ресторану «Язиката теща» в центрі Львова. Міська рада судиться з власниками ресторану через незаконну розбудову приміщень та оренду землі.
Йдеться про ресторан «Язиката теща» на просп. Свободи, 16-18, який ТзОВ «БіНП ЛТД» розбудувало на місці літнього майданчика. За матеріалами справи, у 2020 році Львівська міська рада видала ресторану паспорт на облаштування літнього майданчика площею 738 м2, термін дії якого завершився у квітні 2024 року. Документ містив пункт про те, що після закінчення сезону власник ресторану повинен літник демонтувати.
У суді представники ЛМР пояснили, що власники ресторану допустили низку порушень при облаштуванні літника. Крім цього, термін дії дозволу на його встановлення закінчився й за поновленням компанія «БіНП ЛТД» не зверталася, при цьому, він продовжує функціонувати.
Враховуючи обставини справи, суддя Галина Морська позов «БіНП ЛТД» не задовольнила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.
Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Справа про незаконну розбудову «Язикатої тещі» перебуває в судах із 2010 року. Крім цього, їм належить ресторан «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній, який незаконно розбудували на місці МАФу.