Ресторан «Язиката теща» на просп. Свободи, 16-18 розбудували на місці літника

Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати документи, які дозволяють демонтаж літника ресторану «Язиката теща» в центрі Львова. Міська рада судиться з власниками ресторану через незаконну розбудову приміщень та оренду землі.

Йдеться про ресторан «Язиката теща» на просп. Свободи, 16-18, який ТзОВ «БіНП ЛТД» розбудувало на місці літнього майданчика. За матеріалами справи, у 2020 році Львівська міська рада видала ресторану паспорт на облаштування літнього майданчика площею 738 м2, термін дії якого завершився у квітні 2024 року. Документ містив пункт про те, що після закінчення сезону власник ресторану повинен літник демонтувати.

У суді представники ЛМР пояснили, що власники ресторану допустили низку порушень при облаштуванні літника. Крім цього, термін дії дозволу на його встановлення закінчився й за поновленням компанія «БіНП ЛТД» не зверталася, при цьому, він продовжує функціонувати.

Враховуючи обставини справи, суддя Галина Морська позов «БіНП ЛТД» не задовольнила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Справа про незаконну розбудову «Язикатої тещі» перебуває в судах із 2010 року. Крім цього, їм належить ресторан «Фабрика їжі» на вул. Шпитальній, який незаконно розбудували на місці МАФу.