Донецькі бразильці втерли носа полякам на очах їхніх уболівальників

У четвер, 12 березня, донецький «Шахтар» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій зіграв з польським «Лехом». Поєдинок відбувся на міському стадіоні міста Познань за шаленої підтримки місцевих вболівальників.

Ліга конференцій, 1/8 фіналу, перший матч

«Лех» Познань (Польща) – «Шахтар» Донецьк (Україна) – 1:3

Голи: Ісхак, 70 – Гомес, 36, Невертон, 48, Сілва, 86

Вже на старті зустрічі донеччани провалили на лівому фланзі і ледь не привезли гол у свої ворота – пощастило, що Перейра невдало обробив м'яч і втратив можливість для удару.

Перший гольовий момент «Шахтар» створив лише на 20-й хвилині: Кауан Еліас протягнув м’яч до лінії штрафного, накрутив захисника, змістився ближче до центру і закрутив під дальню стійку – кіпер «Леха» у стрибку зумів дотягнутися до м’яча. В середині тайму травми зазнав Криськів і Арді Турану довелось випускати Марлона Гомеса. Згодом Невертон влаштував справжню самбу біля воріт «Леха» і навіть зумів пробити – точно в руки голкіперу.

На 36-й хвилині «Шахтар» нарешті зумів вийти вперед: Кауан Еліас поборовся з захисниками і пасом п’ятою елегантно вивів Гомеса сам на сам. Наприкінці тайму випад «Леха »зупинив Бондар: поляки натякали на гру рукою українського захисника, але арбітр не захотів дивитись VAR. А на останній хвилині Невертон практично вийшов на побачення з воротарем, однак з ударом не вийшло.

Одразу по перерві бразилець таки забив, скориставшись відскоком після серії рикошетів. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки господарі один гол відквитали – Ісхак замкнув простріл на дальню стійку після провалу оборони «гірників». Незадовго до перерви Сілві вдався божевільний удар через себе і рахунок став 3:1 на користь українців.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 19 березня, у Кракові. Початок зустрічі о 22:00.