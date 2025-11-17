Термін дозволу оренди минув у 2024 році

У вівторок, 18 листопада, відбудеться перше судове засідання повторного розгляду щодо оренди землі рестораном «Язиката теща» у центрі Львова. Справа пройшла всі судові інстанції, але Верховний Суд повернув її на повторний розгляд. Про це повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Ресторан «Язиката теща» розташований на просп. Свободи, що неподалік середньої школи №62 та Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Ще у 2012 році за погодженням із Міністерством культури на цій ділянці облаштували літній майданчик. Проте згодом він став повноцінним рестораном «Княжий келих», однак цього вже не погоджували з міським управлінням охорони історичного середовища.

«Договори оренди землі, укладені з підприємством, діяли до 2024 року. Тоді ж завершився й паспорт відкритого літнього майданчика. Водночас Львівська міська рада отримала звернення від громадської організації “Родин полеглих героїв Львівщини” та від школи №62 щодо неприпустимості функціонування такого закладу поруч зі школою та храмом у воєнний час. Врахувавши ці аргументи, міська рада ухвалила рішення відмовити ТзОВ “БІНП ЛТД” у продовженні договорів оренди земельних ділянок для обслуговування кафе-бару та літнього майданчика», – розповіли у міській раді.

Проте власники намагалися визнати договір оренди укладеним через суд. І, маючи ухвали Львівської міської ради про відмову, отримали позитивні рішення у першій та апеляційній інстанціях. Львівська міськрада оскаржила їх у Верховному Суді України.

Після касаційної скарги Львівської міської ради на рішення попередніх інстанцій Верховний Суд повернув цю справу на повторний розгляд. Водночас цього разу юристи ЛМР подали зустрічний позов про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок і демонтаж споруд на них.

Перше засідання у повторному розгляді відбудеться 18 листопада у Господарському суді Львівської області.

Нагадаємо, власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Ця ж компанія збудувала самобуд на вул. Шпитальній, 2, а потім через суд узаконила оренду землі під ним, хоча у 2025 році ЛМР оренду не поновила. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.