Підозру оголосили керівнику комунального підприємства Сергію Тлумацькому

Директор тернопільського комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький отримав підозру за переплату під час встановлення надгробних пам’ятників на могилах військових. За даними прокуратури Тернопільщини, керівник заплатив за тонші плити хрестів з пісковику, аніж мали б бути встановленні за документами. У відповідь Тернопільська міська рада звинуватила правоохоронців у сфабрикованій справі проти комунального підприємства.

З 2023 року на центральному кладовищі Тернополя облаштовують військовий цвинтар «Пантеон героїв». Згідно з проєктом, усі могили військовослужбовців мають однаковий дизайн – надмогильні плити з сірого пісковику у вигляді хрестів. Однак під час облаштування цвинтаря правоохоронці виявили невідповідності у товщині каменю, який використовували для надгробків.

Комунальне підприємство «Ритуальна служба» уклало договори з підрядниками щодо виготовлення та встановлення намогильних пам'ятників. За документами, товщина плати мала би бути 10 см, однак під час огляду надгробків безпосередньо на кладовищі правоохоронці виявили, що їх товщина 6 см.

За даними справи, могильні плити для військових на 4 см тонші, аніж мали би бути за документами

Водночас комунальне підприємство заплатило за грубший камінь і таким чином завдало збитків міському бюджету на 400 тис. грн, йдеться у повідомленні прокуратури. Керівник підприємства підписав акти прийому виконаних робіт і провів оплату. У прокуратурі не вказали ім’я та прізвище посадовця, однак наразі «Ритуальною службою» Тернополя керує Сергій Тлумацький. Йому правоохоронці повідомили про підозру за фактом неналежного виконання службових обов’язків.

У міській раді Тернополя 10 січня відреагували на звинувачення та зазначили, що прокуратура свідомо фабрикує інформаційну кампанію проти міської влади та маніпулює громадською думкою.

«Замість дотримання принципу презумпції невинності прокуратура фактично вдалась до публічного таврування посадової особи, використовуючи інформаційний простір як інструмент тиску. Такі дії більше нагадують політичну або адміністративну розправу, ніж процесуальні кроки в межах закону. Варто звернути увагу на зв’язок цієї ситуації з інтересами окремої сім’ї, яка наполягає на встановленні індивідуального пам’ятника на могилі свого сина - колишнього працівника прокуратури», – повідомили на сайті Тернопільської міськради.

Ймовірно, у міській раді мають на увазі сім’ю судді Марії Стадник, син якої – Віталій – був прокурором Тернопільської прокуратури, однак з початком повномасштабної війни пішов воювати та загинув. Батьки військового в судовому порядку вимагали встановити для загиблого сина індивідуальний пам'ятник, який мав би мати інший дизайн, аніж решта запроєктованих міською радою. Однак Восьмий апеляційний суд Львова задовольнив позов міськради Тернополя і заборонив встановлювати індивідуальні пам’ятники для загиблих на «Пантеоні героїв».

У відповідь на звинувачення прокуратура Тернопільщини вказала, що обґрунтованість підозри керівнику «Ритуальної служби» підтверджується актом Державної аудиторської служби та висновком судової економічної експертизи.

Справу вже найближчим часом передадуть до суду, який і оцінить докази у кримінальному провадженні. Також у відомстві додали, що повідомлення посадовцю про підозру жодним чином не впливає на будівництво «Пантеону».

«Спроби звинуватити прокуратуру в “інформаційних кампаніях” є відвертою маніпуляцією. Радимо органу місцевого самоврядування не перебирати на себе невластиві функції, а дотримуватися законів та етики у публічній комунікації», – відповіли у пресслужбі прокуратури.

У міській раді Тернополя повідомили, що вони мають свою експертизу від Держаудитслужби, яка суперечить повідомленням прокуратури. Зокрема, за результатами перевірки Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області та висновком експертизи, не встановлено фінансових порушень, нецільового використання бюджетних коштів чи завданих збитків.

Додамо, що роботи щодо реконструкції військового кладовища «Пантеону героїв» у Тернополі розпочали у 2023 році. Він розташований на центральній алеї міського кладовища, що на вул. Микулинецькій. Під реконструкцію міська влада виділила 0,83 гектара землі. На реалізацію проєкту з міського бюджету загалом витратили 14 млн гривень.