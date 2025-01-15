Пантеон Героїв у Тернополі на Микулинецькому кладовищі

Тернопільське комунальне підприємство «Ритуальна служба» зможе облаштовувати на Пантеоні Героїв поховання єдиного зразка для військових, які загинули під час російсько-української війни. Відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний адмінсуд Львова, задовольнивши апеляційну скаргу Тернопільської міської ради, яка вимагала скасувати дозвіл на встановлення індивідуальних пам'ятників. Зазначимо, суд дозволив родині загиблого бійця встановлювати індивідуальний пам'ятник. Пресслужба Тернопільської міськради у середу, 15 січня, повідомила, що апеляція визнала рішення незаконним.

Встановити індивідуальний пам'ятник вимагають батьки загиблого військового Олег та Марія Стадники. Тернопільська міськрада розповіла, що Олег Стадник звернувся до окружного суду, який задовольнив його вимогу.

«Восьмий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції ухвалив всупереч вимогам чинного законодавства. СКП "Ритуальна служба" і надалі контролюватиме встановлення намогильних споруд на міських кладовищах, що передбачає встановлення споруд єдиного зразка», – повідомили у міськраді.

Також у міськраді додають, що в судах різних інстанцій розглядають справи за участю Олега Стадника, який проти однакових хрестів на Пантеоні Героїв, які виготовлені з білого пісковику. ZAXID.NET розповідав, що міська рада Тернополя у серпні 2023 року запропонувала сім'ям, які хочуть інші пам'ятники, знайти інше місце для поховання. Однак сім'я Стадників хоче встановити хрест та фігуру сина в повний зріст з чорного граніту саме на Пантеоні Героїв.

Зазначимо, що син тернопільських суддів Олега та Марії Стадників Віталій був прокурором та матросом ВМС. Він добровольцем пішов на фронт. Чоловік загинув 1 жовтня 2022 року під час боїв на Херсонщині. У Віталія Стадника залишилася дружина та троє дітей.

Військового поховали на Пантеоні Героїв Тернополя для якого влітку 2023 року Тернопільська міська рада виділила 14 млн грн для облаштування однакових пам’ятників для всіх загиблих бійців. Проте Марія та Олег Стадники виступили проти уніфікованого цвинтаря, хоч майже всі родини загиблих підтримали пропозицію, й почали без дозволів встановлювати монумент. Через це комунальники викликали поліцію й демонтували самовільно встановлені гранітні плити. Олег Стадник написав заяву в поліцію на дії комунальників.

У коментарі ZAXID.NET Марія Стадник розповіла, що їх підтримує чотири родини загиблих військових, але вони «бояться висловити свою думку». Жінка сказала, що навряд комусь вдасть переконати її погодитися на монумент з білого пісковика.

У жовтні 2023 року Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив задовольнити позов Стадників. Суд також відмовив сім'ї встановлювати індивідуальний пам'ятник і у жовтні 2024 року. Після цього Стадники оскаржили рішення в апеляції, яка у грудні 2024 року скасувала заборону індивідуальних пам'ятників на Пантеоні Героїв у Тернополі. Позивачами у справі стали також рідні ще двох загиблих на війні тернополян – Василь Гинда і Надія Башнянин. Суддя Світлана Шевчук пояснювала своє рішення тим, що на момент поховання Віталія Стадника не було жодних обмежень на встановлення монументів.