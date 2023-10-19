Гроші на облаштування Пантеону виділила Тернопільська міська рада

У Тернополі довкола облаштування Пантеону Героїв на Микулинецькому кладовищі виник скандал. Міська рада виділила 14 млн грн для облаштування військового поховання і однакових пам’ятників для всіх загиблих бійців з білого пісковику. Практично усі родини померлих військовослужбовців погодилися на такі умови. Проти виступила лише одна сім’я Марії та Олега Стадників, яка планує на могилі свого сина Віталія поставити оригінальний монумент з чорного граніту.

Міська влада і родини усіх бійців вже не раз намагалися переконати родичів загиблого змінити свою думку, але безрезультатно. 19 жовтня рідні інших полеглих військових зібралися на кладовищі, де триває облаштування Пантеону, щоб висловити своє обурення.

«На зборах сімей загиблих презентували проект Пантеону. Тоді було орієнтовно понад 100 родин, на слайдах показували, як виглядатиме військове кладовище, чому обрали білий пісковик, а не інший матеріал для пам’ятників. Після презентації люди проголосували і більшість голосів вирішили погодитися на пропонований вигляд Пантеону. Було лише кілька жінок, які не до кінця розуміли концепцію, хотіли не пісковик, а чорний граніт. Але коли міська рада вже почала облаштовувати перші поховання, то вони побачили, як це виглядає, і погодилися на те, щоб робити разом з усіма», – розповіла ZAXID.NET одна з ініціаторок зібрання Дарія Веретюк, дівчина загиблого Героя України Віталія Дереха.

Починаючи з серпня, коли виконком міської ради ухвалив створення Пантеону, родини загиблих військовослужбовців підписують угоду про те, що пам’ятники для всіх будуть однакові. Якщо ж сім’я бажає інший пам’ятник, то їм пропонують інше місце для поховання. Водночас родина Стадників, за словами Дарії Веретюк, планує встановити хрест та фігуру сина в повний зріст з автоматом і квітами в руках з чорного граніту, що не вписуватиметься в єдину композицію військового кладовища. І людей обурює, що одна сім’я дозволила собі знехтувати рішенням виконкому.

«Цій родині пропонувалися різні варіанти, щоб вони погодилися на уніфікований вигляд Пантеону. Їм пропонували прізвищем їх сина назвати вулицю в місті, або організувати сквер його імені. Також якщо вони хочуть монумент з чорного граніту, то комунальне підприємство міської ради “Ритуальна служба” запропонувало Стадникам здійснити перепоховання на місці зверху над Пантеоном. На що вони відповіли: ні, могила має бути з усіма, але наш пам’ятник має бути не такий як інші», – додала ZAXID.NET Дарія Веретюк.

Дружина іншого загиблого військовослужбовця Людмила зазначила, що підтримала ідею з однаковими пам’ятниками, адже, за її переконаннями, на фронті бійці були всі рівні не залежності від статків, походження чи соціального статусу.

«Тут є поховані і військові, які отримали звання Героя України, і військові різних звань та рангів, але ніхто з них не підвищується, жодна родина не хоче бути якось виокремленою, бо всі розуміють, що не за пам’ятники наші чоловіки й сини йшли на війну, віддавали свої життя», – сказала ZAXID.NET Людмила.

Директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький розповів ZAXID.NET, що Стадники вже розпочали встановлення свого пам’ятника.

«Ці люди ігнорують думку інших. Я сьогодні, 19 жовтня, був змушений викликати поліцію, адже без будь-яких дозволів на Пантеон Героїв приїхала бригада будівельників, які почали заливати фундамент і встановлювати гранітні плити. Хоча для таких робіт обов’язково повинен бути письмовий дозвіл з комунального підприємства», – говорить Сергій Тлумацький. Поліцейські, які були присутні на кладовищі, склали постанову щодо порушення громадського порядку.

Мати загиблого військовослужбовця Марія Стадник зазначила ZAXID.NET, що знає про однакові пам’ятники для всіх загиблих бійців, однак хоче поставити окремий монумент для сина. Гроші, які міська рада виділила на уніфікований пам’ятник її сину, пропонує перерахувати на дрони.

«Бажання поставити окремий пам’ятник виникло не лише у нашої сім’ї. Нас підтримують ще чотири родини, просто вони бояться висловити свою думку. На збори нас ніхто не запрошував. Ми, як тільки поховали сина 8 жовтня 2022 року, ще тоді вирішили, що будемо ставити окремий пам’ятник, вибрали композицію. Згідно зі статтею 25 Законом України про поховання та похоронну справу кожна сім’я зобов’язується за власні кошти поставити пам’ятник на могилі. Окрім того, білий пісковик, з якого зроблені монументи, не довговічний. Мій син мав трьох дітей, я б хотіла, щоб і його діти приходили на могилу і бачили, що їх тато тут похований», – розповіла ZAXID.NET матір загиблого бійця Марія Стадник.

Жінка додала, що навряд чи її сім’ю хтось переконає. Однак родичі інших загиблих військових все-таки сподіваються вирішити цю ситуацію мирним шляхом.

«На цвинтарі йдеться про рівність, про те, що тут, після смерті ми вже всі одинакові. Це не те місце, де варто возвеличуватися. Ясно, що біль є в кожної з нас, але порівнювати його в розмірах пам’ятника абсолютно не коректно. Зрештою, всі хлопці йшли на війну в однострої, який був для всіх однаковий, чи ти командир, чи піхотинець. І я думаю, що вони точно б не хотіли б тут зараз таких перипетій», – розповідає Дарця Веретюк.

Додамо, що Віталій Стадник – український старший радник юстиції, прокурор, військовослужбовець, матрос Військово-Морських Сил Збройних Сил України, який з початком російського вторгнення в Україну пішов добровольцем на фронт. Він загинув під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2022 року у Херсонській області. У нього залишилося троє дітей та дружина.

Його мати Марія Стадник – відома в Тернополі суддя Тернопільського господарського суду, а батько Олег Стадник – суддя Тернопільського апеляційного суду. Олега Стадника було звільнено з посади 29 листопада 2018 року за власним бажанням, однак до того він не пройшов кваліфікаційного оцінювання 26 квітня 2018 року. Марія Стадник теж набрала низький бал, однак за результатами співбесіди все-таки залишилася на посаді.