Роботи триватимуть два роки

У Тернополі розпочали роботи щодо реконструкції Пантеону Героїв, який буде розташовано на центральній алеї міського кладовища, що на вул. Микулинецькій. Під реконструкцію міська влада виділила 0,83 гектара землі. З міського бюджету загалом витратять 14 млн гривень.

Пантеон Героїв розташовуватиметься на тому місці, де раніше був пам'ятник та поховання радянським солдатам, які загинули в роки Другої світової війни, повідомили для ZAXID.NET. Цього року облаштовуватимуть правий бік від меморіалу радянським військовим, а наступного, після виготовлення відповідної документації, ексгумують та перенесуть давніші поховання на новий цвинтар, зазначив у коментарі для Суспільного.Тернопіль директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький.

«Плануємо перенести військових Другої світової війни на нове кладовище, поблизу села Довжанка. На цей час розробляється тендерна документація для демонтажу та ексгумацію. Думаю, що це буде протягом 3-4 тижнів», — розповів Сергій Тлумацький.

Пантеон Героїв присвятили пам'яті усім воїнам, які брали участь у російсько-українській війні. Зараз на території кладовища від початку повномасштабного вторгнення вже поховано 106 українських військовослужбовців. Зараз працівники комунальних служб вивозять зайвий ґрунт, копають під фундамент ат проводять залив бетону під майбутні пам’ятники.

Архітекторка Пантеону Героїв — тернопільська спеціалістка Анастасія Джула. Жінка розповідає, що проект вона розробила за прикладом військового меморіалу «Орлят» у Львові. Також архітекторка хотіла, щоб Алея Герої виглядала цілісно і об'єднала поховання військовослужбовців з 2014 року.