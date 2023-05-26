26 травня на Личаківському кладовищі освятили віднайдену могилу директора Міських закладів електричних (МЗЕ) Станіслава Козловського

На Личаківському цвинтарі у Львові виявили місця поховання львів'ян, вбитих червоноармійцями під час окупації заходу України у вересні 1939 року. Серед них могили міських посадовців, жертви тюрми на Лонцького і могили містян, які загинули від нацистських бомбардувань.

Як повідомила 26 травня прес-служба Львівської облради, завдяки архівам Личаківського цвинтаря на кладовищі віднайшли могилу директора Міських закладів електричних (МЗЕ) Станіслава Козловського, якого застрелив радянський офіцер 22 вересня 1939 року, у перший день окупації Львова. Занедбану могилу очистили, відновили і встановили на ній новий пам’ятник. 26 травня новий пам’ятник освятили за участь генерального консула Польщі у Львові Елізи Дзвонкевич, делегації Спілки польських електриків та керівництва «Львівобленерго».

Історію Станіслава Козловського докладно вивчив дослідник історії електрифікації Львівщини Андрій Крижанівський. За його словами, директора МЗЕ застрелили на території електростанції.

«Під'їхав "бобик", із якого вийшов радянський офіцер і зайшов на електростанцію. Львів в той час бомбардували німці і багато кабелів вийшло з ладу. Козловський не цурався роботи, тому одягнув на костюм халат і працював. Червоноармієць запитав: "Гдє дірєктор?". Йому відповіли – ось він. "Тот, в халатє?", – уточнив військовий. Почувши підтвердження, витягнув пістолет і застрелив Козловського. Потім зняв годинник, забрав гроші і документи, а тіло залишив», – зазначив Андрій Крижанівський.

Про обставини загибелі Станіслава Козловського стало відомо від працівника обленерго, львів'янина Казимира Пачковського, дід якого, Юзеф Пачковський, був свідком цих подій. Подбати про поховання було нікому, оскільки дружину Станіслава Козловського вивезли на Сибір, звідки згодом вона виїхала до Лондона.

Поряд з його похованням дослідили й інші могили жертв радянського терору вересня 1939 року. Дослідники знайшли також поховання жертв тюрми на Лонцького і могили містян, які загинули від нацистських бомбардувань.