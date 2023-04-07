Розкопки на Марсовому полі тривають з кінця березня

На військовому цвинтарі Львова, яке відоме як Марсове поле, два тижні триває ексгумація давніх поховань. За цей час дослідники знайшли рештки понад 90 людей. Директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета у коментарі для ZAXID.NET у п'ятницю, 7 квітня, розповів, що зараз дослідникам заважає працювати погода.

У похованнях можуть бути рештки членів НКВС, які загинули в боях з Українською повстанською армією. «На сьогодні ексгумували понад 90 останків. На жаль, погодні умови у Львові не дозволяють швидко працювати. З понеділка буде краща погода і ми продовжимо дослідження. На тій території, де проводимо роботи, є поховання повоєнного періоду. Це приблизно 1947-1946 роки. На це вказує супровідний матеріал, який знаходимо під час робіт», – сказав Святослав Шеремета.

Нагадаємо, що за перші кілька днів роботи, які розпочалися наприкінці березня, знайшли 10 фрагментів поховань людей. Йдеться про поховання часів Першої світової війни та періоду після Другої світової війни.

Пошукові роботи ініціювала Львівська міська рада. Метою ексгумації є збільшити на Марсовому полі місце для поховання героїв російсько-української війни. За словами керівника управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради Антон Коломєйцева, після досліження оголосять всеукраїнський архітектурний конкурс. На території кладовища створять меморіальний комплекс.