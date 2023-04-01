Розкопки та ідентифікація останків тривають з погодження Мінкульту

На Личаківському військовому кладовищі фахівці Меморіально-пошукового центру «Доля ексгумували останки 65-ти людей. Скоріше за все, це поховання після Другої світової війни, повідомляє прес-служба ЛМР.

За словами директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Євгена Бойка, частина останків збереглися повністю, інші – лише частково.



«Про давні поховання було відомо давно. Однак питання ексгумації є складним, воно вимагає якісної дослідницької роботи, обґрунтування та часу на погодження. На цій території був цвинтар часів Першої світової війни, а радянська влада зробила своє «додаткове» поховання військових НКВД після Другої світової війни», – говорить Євген Бойко.

Останки з радянських часів (1944-1950-ті роки) зберігатимуть у спеціальному депозитарії до прийняття подальших рішень, а знайдені поховання часів Першої світової війни перенесуть на поля №84 та №85, де у майбутньому збудують Меморіальний комплекс.

Детальніше про те, що відбувається на Личаківському військовому цвинтарі, хто там похований і що буде далі, читайте у колонці Євгена Бойка на ZAXID.NET.