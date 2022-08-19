Останки військовослужбовців радянської армії перепоховають з Марсового поля, що на вулиці Мечникова. Натомість тут планують облаштувати меморіал на честь українських військових, які загинули, захищаючи Україну від росіян. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 19 серпня.

На території Марсового поля у Львові міська рада планує облаштувати меморіальний комплекс Героїв України на честь загиблих українських воїнів.

«Меморіал "Личаківський військовий цвинтар" на вулиці Мечнікова є пам’яткою історії від 1972 року і потребує докладного дослідження та реконструкції. Офіційно вважається, що поховані тут військові, які загинули під час Другої світової війни, хоча більша частина загинула в період з 1944 до 1950 року під час каральних операцій НКВС на Галичині. Архітектурне вирішення меморіалу, що збудований в 1974 році – це чергування смуг чорного та червоного граніту, що мало б символізувати георгіївську стрічку. Очевидно, що такі архітектурні символи не можуть бути поряд з похованнями закатованих жертв Замарстинівської в’язниці, воїнів УПА та новітніх героїв», – каже керівниця управління охорони історичного середовищі Лілія Онищенко.

Наразі готується архітектурний конкурсу на новий проєкт Меморіалу Личаківського військового цвинтаря, який охопить всю територію Марсового поля.

«Ми говоримо сьогодні про опрацювання цілої території Личаківського військового цвинтаря (так званого Марсового поля), що при вулиці Мечникова, включаючи саму територію поховань, прилеглі простори та навіть сусідні вулиці. У напрацьованій попередній концепції Меморіалу передбачаємо військові поховання Героїв України, парк-сквер пам'яті та меморіальну площу. Це має бути місце тиші, місце роздумів. Йдеться про новий елемент меморіальної архітектури», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Зараз на території Марсового поля ховають військових зі Львова, які загинули у війні з Росією (фото ЛОДА)

Також рішенням виконкому визначеноий порядок отримання дозволів від державних органів влади, та визначення самого місяця перепоховання. Куди саме перенесуть могили радянських солдатів – наразі невідомою

Зазначимо, що Марсове поле – це колишній радянський військовий меморіал, розташований на вул. Мечникова у Львові. Раніше він був частиною австрійського військового цвинтаря полеглих у Першій світовій війні, там було майже 5 тис. окремих та братських могил.

У 1946-1947 рр. цей цвинтар знищили, попередньо ексгумувавши тіла, а на його місці облаштували кладовище радянський солдатів, в тому числі і з військ НКВС, що загинули у боях з УПА уже після закінчення Другої світової війни. За офіційними даними, там поховано майже 3,5 тис. загиблих, але історики вважають, що реальна кількість значно менша.