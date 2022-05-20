Меморіального комплексу Героїв України розмістять на Марсовому полі

У Львові оголосять архітектурний конкурс на будівництво Меморіального комплексу Героїв України. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради у пʼятницю, 20 травня.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, Меморіальний комплекс розмістять на Марсовому полі.

«Марсове поле стало логічним продовженням Личаківського кладовища. Поруч із вояками УПА ми почали хоронити новітніх героїв російсько-української війни. Це місце просто зараз, у ці дні боротьби, набуває особливо сакрального значення», – повідомив Андрій Садовий.

Виконком запропонував учасникам архітектурного конкурсу візуалізацію майбутнього меморіалу, яку вони зможуть взяти за основу при розробці власних варіантів.

«Хочемо, аби тут був парк-сквер пам'яті та площа для проведення меморіальних заходів. Це місце великої сили сучасних Героїв України», – додав мер.

Архітектурний конкурс на облаштування Меморіального комплексу Героїв України оголосять найближчим часом.

Зазначимо, що Марсове поле – це колишній радянський військовий меморіал, розташований на вул. Мечникова у Львові. Раніше він був частиною австрійського військового цвинтаря полеглих у Першій світовій війні, там було майже 5 тис. окремих та спільних могил.

У 1946-1947 рр. цей цвинтар знищили, попередньо ексгумувавши тіла, а на його місці облаштували кладовище радянський солдатів, в тому числі і з військ НКВС, що загинули у боях з УПА уже після закінчення Другої світової війни. За офіційними даними, там поховано майже 3,5 тис. загиблих, але історики вважають, що реальна кількість значно менша.