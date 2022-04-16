Зі стел на Пагорбі Слави демонтували радянську зірку та знак із серпом і молотом

На території меморіального комплексу «Пагорб Слави» у Львові демонтували радянські символи. Демонтовані елементи передадуть у музей «Територія терору».

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, радянські символи на Пагорбі Слави демонтували в суботу, 16 квітня. З меморіалу зняли радянську зірку та знак «серп і молот».

«Пагорб слави. Було/стало. Поповнюємо експозицію музею Територія терору», – повідомив Андрій Москаленко у Facebook та опублікував відео демонтажу радянських елементів.

Демонтована радянська зірка на Пагорбі Слави

Пагорб Слави – це меморіальний комплекс у Львові, де поховані російські та радянські військові, що загинули під час Першої та Другої світової воєн. Меморіальний комплекс розташований на початку вул. Пасічної і є частиною заповідника «Личаківський цвинтар».

Зокрема, на території меморіального комплексу похований агент НКВС Микола Кузнєцов. Його родичі неодноразово вимагали від Львівської міськради передати його останки для перепроховання в Єкатеринбурзі. Однак виконком щоразу відмовляв у перепохованні через українських полонених, які перебувають на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

У жовтні торік на «Марсовому полі» у Львові демонтували радянську зірку, замість якої облаштували квітник. Через цей інцидент Росія надіслала Україні ноту протесту.