Родичі Миколи Кузнєцова хочуть перепоховати його останки з львівського Пагорбу Слави у меморіальний комплекс Єкатеринбурга

Виконком Львівської міськради відмовився передати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова для перепоховання з Пагорбу Слави у Львові на меморіальному комплексі у російському Єкатеринбурзі. Виконавчий комітет розглядав це питання після рішення Верховного суду України, який зобов’язав міськраду дозволити перепоховання, однак усі члени виконкому проголосували проти.

Як повідомляв ZAXID.NET, могилу Миколи Кузнєцова на Пагорбі Слави неодноразово пошкоджували. Через це племінниця агента НКВС Маргарита Брюханова кілька разів просила Львівську міськраду дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, аби родичі могли доглядати за могилою. Однак виконком відмовляв у перепохованні через українських полонених, які перебувають на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

Маргарита Брюханова подала на виконком до суду і 15 вересня Касаційний адмінсуд Верховного суду підтвердив, що родичі зібрали всі необхідні для перепоховання Миколи Кузнєцова документи, зокрема дозволи від державних органів, тому суд зобов’язав мерію Львова дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова з Пагорбу Слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі. Цю постанову суду оскаржити не можна.

На вимогу суду 22 жовтня виконком вкотре розглянув питання перепоховання, однак всі члени виконкому проголосували проти.

«Поки громадяни нашої держави, які перебувають в ув’язненні на окупованих територіях та на територіях Російської Федерації не повернуться додому, дане рішення не буде мати підтримки на виконавчому комітету Львівської міськради», – заявив під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув у бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році. У 1960 році його перепоховали на Пагорбі Слави у Львові.