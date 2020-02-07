Львівська мерія відмовилась віддати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова в Росію

Могила Миколи Кузнєцова у Львові

Виконавчий комітет Львівської міської ради 7 лютого не погодив передачу останків агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому вирішили перенести до отримання висновку від СБУ та Міністерства закордонних справ.

Останки Миколи Кузнєцова, якого у 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові, планують передадати його племінниці Маргариті Брюхановій. Родичі хочуть перепоховати агента НКВС у Єкатеринбургу.

Питання про ексгумацію Кузнєцова розглядав виконком ЛМР під час засідання 7 лютого, і його вирішили перенести.

«Необхідно, щоб це питання розглядалось в рамках державної політики. Ми знаємо скільки наших хлопців в полоні, ми потерпаємо від російської агресії. Тому дуже важило, щоб по цьому питанню була чітка позиція СБУ та Міністерства закордонних справ», – заявив під час розгляду цього питання мер Львова Андрій Садовий.

Відтак міська рада Львова звернеться до СБУ та МЗС стосовно передачі останків Кузнєцова до Росії.

Нагадаємо, Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році.

Львівські праворадикали неодноразово розмальовували могилу Кузнєцова, а в березні 2019 року невідомі викрали бронзовий барельєф з могили Кузнєцова.

Торік Львівська міськрада відмовилась передавати останки Кузнєцова до Росії, також очікуючи висновок від СБУ.