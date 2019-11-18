Інститут національної пам’яті Польщі без дозволу планує розкопки на львівському кладовищі

Вхід до закритого цвинтаря на Збоїщах, що розташований поміж житлових будинків

У вівторок, 19 листопада, працівники польського Інституту національної пам’яті почнуть пошукові роботи на території закритого цвинтаря на Збоїщах. Про це у Twitter повідомило Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі.

Польські дослідники будуть працювати разом з українськими колегами. Мета цих розкопок – визначити чи є на старому цвинтарі масове поховання польських солдатів, які загинули у вересні 1939 року.

#Ukraina #Poszukiwania



Jutro (wtorek, 19 listopada) zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN we współpracy ze specjalistami strony ukraińskiej rozpocznie prace poszukiwawcze na terenie dawnego cmentarza w Zboiskach (okręg lwowski). pic.twitter.com/7QQ9hvBa2C — Poszukiwania IPN (@poszukiwaniaIPN) November 18, 2019

У Львівській міськраді ZAXID.NET повідомили, що польська сторона не подавала прохання про дозвіл на пошукові роботи на цвинтарі у Збоїщах.

«Ніхто з таким запитом до міської ради не звертався. Цвинтар розташований на території міста і таке мають узгоджувати з нами», - повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко.

Натомість Бюро пошуків та ідентифікації інституту Національної пам’яті Польщі зазначає, що цвинтар на Збоїщах, був включений у заявку, яку подали українським органам влади від Інституту національної пам’яті Польщі.

Старий Збоїщанський цвинтар розташований на вулиці Мідній. Захоронення на ньому проводились аж до середини 1980-х. Наприкінці 80-х цвинтар зруйнували а поруч із ним і частково на його території звели багатоповерхівки. Зараз про старе кладовище нагадує лише вхідна брама та кілька монументів. На Збоїщанському цвинтарі є і дві братські могили Українських Січових Стрільців та воїнів УПА.

27 вересня цього року, Україна надала Польщі дозвіл на пошуково-ексгумаційні роботи. Згідно з умовами, висунутими українською стороною, ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами.