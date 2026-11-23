Шахрай виманив у двох жінок понад 12 тис. доларів за рішення про інвалідність

Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок 58-річному мешканцю Сокальської громади Ігорю Мамчуру, який ошукав двох жінок, обіцяючи рішення МСЕК про встановлення інвалідності їхнім чоловіку та синові. Винуватцю присудили п’ять років та один місяць тюрми за шахрайство. Також він має сплатити 51 тис. грн штрафу. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За метеріалами справи, у лютому цього року засуджений переконав жінку, що є головою Львівського МСЕК місцевої лікарні і зможе вирішити питання встановлення інвалідності її синові. Насправді ж посаду він вигадав, адже ніколи не працював у медичній установі та не мав до комісії жодного стосунку.

Загалом за свої послуги двома платежами чоловік отримав 2 600 доларів. Незабаром після одержання останньої частини коштів він перестав виходити на зв'язок з потерпілою, а отримані кошти використав на власні потреби.

Пізніше, у березні, засуджений використав схожу схему для отримання незаконного прибутку. Цього разу він уже вдавав, що добре знайомий з членами МСЕК та переконував, що може вплинути на їхнє рішення щодо встановлення чоловікові іншої потерпілої групи інвалідності. Свої послуги посередник оцінив у 9 000 доларів за III групу інвалідності або 11 000 доларів за II групу.

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Повіривши, жінка частинами передавала йому кошти за послуги. Коли оплачена сума сягнула 9 500 доларів, а результату все ще не було, вона запідозрила, що її ошукали і звернулася до правоохоронців.

У липні чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Раніше Ігоря Мачура вже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство. Зокрема, у 2022 році він викрав і продав робочий ноутбук своєї сестри, яка працює вчителькою й отримала техніку від навчального закладу. Тоді суд призначив йому п’ять років ув’язнення, проте звільнив з випробувальним терміном два роки.

Уже наступного року чоловік ошукав двох пасічників: запевнив, що купує мед для експорту за кордон, і пообіцяв розрахуватися за товар та тару через тиждень. Насправді ж віддавати гроші він не планував. У такий спосіб чоловік виманив понад 500 кг меду, завдавши збитків потерпілим на майже 50 тис. грн. За такі шахрайські дії суд призначив йому покарання у вигляді 51 тис. грн штрафу.

Оскільки чоловік скоїв нові злочини, не відбувши повністю покарання за попередні правопорушення, суд врахував це під час ухвалення вироку. Ігорю Мачуру призначили п’ять років і один місяць позбавлення волі та штраф у розмірі 51 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.