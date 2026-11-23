На Львівщині військового ув'язнили на п’ять років за два випадки СЗЧ
На Львівщині військовослужбовця засудили до п’яти років позбавлення волі за два випадки самовільного залишення військової частини. Загалом його не було на службі понад три роки.
Як йдеться в матеріалах справи, чоловіка мобілізували 29 січня 2023 року. Він служив старшим солдатом у десантно-штурмовому підрозділі. 31 травня того ж року військовий не повернувся з щорічної відпустки до місця служби в Ямполі Донецької області. Поза межами військової частини він перебував до 14 лютого 2025 року, опісля ж повернувся.
Однак уже 13 серпня 2025 року військовий знову самовільно залишив місце служби та поїхав додому в село Коропуж Львівського району. Там він перебував до 24 вересня 2026 року.
У суді військовий повністю визнав провину. Він заявив, що хоче продовжити військову службу, та просив суворо його не карати.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Городоцький районний суд Львівської області визнав військового винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану). Йому призначили п’ять років ув’язнення. На вирок суду ще може бути подана апеляція – протягом 30 днів з моменту його проголошення.