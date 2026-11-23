На Львівщині військовослужбовця засудили до п’яти років позбавлення волі за два випадки самовільного залишення військової частини. Загалом його не було на службі понад три роки.

Як йдеться в матеріалах справи, чоловіка мобілізували 29 січня 2023 року. Він служив старшим солдатом у десантно-штурмовому підрозділі. 31 травня того ж року військовий не повернувся з щорічної відпустки до місця служби в Ямполі Донецької області. Поза межами військової частини він перебував до 14 лютого 2025 року, опісля ж повернувся.

Однак уже 13 серпня 2025 року військовий знову самовільно залишив місце служби та поїхав додому в село Коропуж Львівського району. Там він перебував до 24 вересня 2026 року.

У суді військовий повністю визнав провину. Він заявив, що хоче продовжити військову службу, та просив суворо його не карати.

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Городоцький районний суд Львівської області визнав військового винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану). Йому призначили п’ять років ув’язнення. На вирок суду ще може бути подана апеляція – протягом 30 днів з моменту його проголошення.