Військовий двічі вчинив СЗЧ загалом на понад рік часу

Франківський районний суд Львова присудив шість років тюрми уродженцю Сумщини Євгену К., який двічі вчинив СЗЧ з військової частини, що дислокується у Львові, та перебував поза службою загалом понад рік.

За матеріалами справи, обвинувачений з початку лютого 2023 року проходив службу на посаді водія розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону. Вже 15 березня 2023 року він самовільно залишив місце дислокації військової частини та попрямував за місцем проживання у село Косівщина на Сумщині. Після цього 27 березня 2023 року повернувся до місця служби.

Євген К. повторно вчинив СЗЧ 24 квітня 2023 року та перебував поза службою понад рік – до травня 2024 року, коли був затриманий поліцейськими.

У суді обвинувачений пояснив, що пішов у СЗЧ через необхідність в отриманні медичної допомоги, оскільки у військовій частині йому її не надавали. Зазначив, що він лікувався у СЗЧ, а в частину йому було соромно повертатися. На запитання щодо способу життя та лікування у період самовільного залишення військової частини, вказав про те, що допомагав батькам, працював, проживав із співмешканкою навпроти батьків на тій же вулиці, що й вони. Водночас він не міг пригадати дати та місце проходження лікування.

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При призначенні покарання захисник просив врахувати бажання обвинуваченого продовжити військову службу.

Суддя Оксана Баран визнала військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.