Личаківський районний суд Львова визнав старшого солдата винним у самовільному залишенні військової частини (СЗЧ), призначивши покарання – 5 років позбавлення волі.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, львів’янин Дмитро К. під час повномасштабної війни двічі вчиняв СЗЧ. У лютому 2023 року військовий втік з частини та ухилявся від проходження служби понад два роки, до моменту, коли сам виявив бажання повернутися. Через пів року старший солдат знову вчинив СЗЧ і був відсутній на службі близько семи місяців.

Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ. У суді він визнав свою провину та розповів, що брав участь в АТО та бойових діях під час повномасштабної війни. Дмитро К. заявив, що на його утриманні є батьки та донька від першого шлюбу, а СЗЧ він вчинив, бо «передбачав можливість відправки у штурмові війська».

Цю справу розглянув суддя Роман Грицко, який дослідив усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим та має відзнаку за участь в АТО.

Суддя визнав Дмитра К. винним у кримінальних правопорушеннях та призначив військовому покарання – 5 років позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити у апеляційному суді.