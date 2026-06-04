Ворожі цілі атакують українські middle-strike дрони

Оператори батальйону безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу взяли під вогневий контроль окуповану Горлівку в Донецькій області. Тепер росіяни та їхній транспорт перебувають у зоні ураження українських захисників. Про це повідомила пресслужба 28 ОМБр 4 червня.

«Вантажівки, автівки, квадроцикли — все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає», – ідеться в повідомленні.

Військові зазначають, що саме місто розташоване приблизно за 35–40 км від позицій Сил оборони України. І якщо раніше ворог відносно спокійно там їздив, то зараз його транспорт під регулярними ударами.

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Нагадаємо, Горлівка є одним із найбільших міст Донецької області. Місто було захоплене проросійськими бойовиками навесні 2014 року під час початку війни на Донбасі. З того часу Горлівка стала одним із ключових тилових центрів російських сил у регіоні.