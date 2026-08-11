Тунель, який виявили латвійські прикордонники

У Латвії прикордонники виявили 15 людей, які намагалися незаконно потрапити до країни через таємний тунель з Білорусі. Мігрантів відправили назад до Білорусі, повідомило у вівторок, 11 серпня, Delfi.

Тунель виявили 10 серпня в Аугшдаугавському краю. Прикордонники під час обходу території виявили 15 людей, які незаконно перетнули держкордон з Білорусі.

Delfi з посиланням на прикордонників повідомило, що вони отримували інформацію про зведення тунелю в цій ділянці раніше. У Державній прикордонній службі заявили, що це не перший випадок використання тунелю для перетину кордону з Білоруссю.

15 людей, яких затримали біля тунелю, затримали та повернули на територію Білорусі. Премʼєр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, коментуючи інцидент, заявив, що прикордонна територія Латвії використовується для гібридної війни Росії через Білорусь.

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Нагадаємо, наприкінці липня у Литві також виявили тунель з Білорусі, який призначався для незаконного перетину кордону мігрантами. До того схожі тунелі знаходили на інших ділянках литовського прикордоння, а також в Польщі.