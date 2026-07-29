Тунель залягав на глибині близько 1,5 м

Литовські прикордонники виявили тунель, що веде з Білорусі на територію країни. Імовірно, він призначався для незаконного перетину кордону мігрантами. Про це повідомив литовський мовник LRT 29 липня.

За даними Служби охорони державного кордону Литви (VSAT), тунель виявили минулої середи, 22 липня, у Варенському районі на південному сході Литви. Прикордонники зафіксували вібрації ґрунту, які могли свідчити про можливе викопування підземного ходу з боку Білорусі.

Під час перевірки литовським колегам допомагали польські фахівці, які привезли обладнання для пошуку підземних тунелів. Вони пробурили контрольний отвір і виявили тунель, який ще не мав виходу на територію Литви.

За даними VSAT, діаметр тунелю становить близько 1 м, а глибина залягання – приблизно 1,5 м.

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У відомстві нагадали, що раніше подібні тунелі вже знаходили як у Литві, так і в Польщі. Їх використовували для контрабанди товарів та нелегального переправлення людей через кордон із Білорусі.

Раніше повідомлялось, що у Латвії можуть замінити дорожні знаки, які вказують на Росію та Білорусь. Пропозицію має розглянути премʼєр-міністр країни.