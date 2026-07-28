У Польщі українці зазнали чергового нападу через національність

Польська поліція розслідує інцидент з образами українців, що стався під час будівельних робіт у місті Скавіна, яке розташоване у Малопольському воєводстві за кілька кілометрів від Кракова. Про це у вівторок, 28 липня, повідомив польський новинний сайт Wiadomosci.

У мережу потрапило відео, на якому чоловік у будівельній касці нецензурно висловлюється у бік українців. Чоловік називав українців «бандерівцями», у грубій формі відправляв їх на фронт, а також заявив, що «Путін чекає на вас». Потім кривдник підходить до українця, камера починає хитатися, й відео обривається.

Подію розслідує управління поліції у Кракові. Попередньо відомо, що сутичка між чоловіками сталася у пʼятницю, 24 липня. Наступного дня двоє українців подали заяву про погрози. Польські правоохоронці розслідують справу за статтею про дискримінацію за національністю.

«Розслідування наразі перебуває на ранній стадії. Поліція розслідуватиме весь інцидент, включаючи те, що сталося безпосередньо перед записом. Звинувачень поки що не висунуто», – повідомив сайт Wiadomosci.

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Відомо, що чоловік, який ображав українців, був співробітником компанії Grupa Stadnicki. Після інциденту компанія заявила, що засуджує дії свого співробітника, й повідомила, що його вже звільнили.

«Наша організація вирішила вжити негайних та рішучих заходів у цій справі. Ця особа більше не представляє нашу компанію в жодній якості. Водночас ми глибоко шкодуємо, що стався такий різкий інцидент, який призвів до травмування представника іншої компанії. Нам дуже шкода, що склалася ситуація. Жодні емоції чи професійні суперечки не можуть виправдати фізичну агресію», – цитує Wiadomosci заяву компанії.

Польська компанії Grupa Stadnicki була заснована у 2012 році. Спеціалізується на виробництві промислових металевих конструкцій та систем захисту.

Зауважимо, що 17 липня польська газета Rzeczpospolita повідомила про зростання кількості нападів на українців. Від початку 2026 року до поліції звернулися 180 громадян України. Вони повідомляли, що стали жертвами злочинів, скоєних на ґрунті ненависті.

Зокрема, українці зазнавали нападів через спілкування українською мовою та навіть через український акцент. Крім того, жертвами ставали й поляки, які заступалися за українців.

27 липня після повідомлення про напад на пару українців у Вроцлаві мер польського міста заявив про неприпустимість проявів агресії та жорстокості на ґрунті національної ненависті. Яцек Сутрик також висловив занепокоєння, що йдеться не про поодинокий випадок, а про тривожну тенденцію.