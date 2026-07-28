Нові умови реалізації косметики в Україні

В Україні вводять нові правила продажу косметичної продукції, які відповідають вимогам Європейського Союзу. Із 3 серпня 2026 року косметика, яку вперше вводитимуть в обіг, повинна пройти процедуру нотифікації та відповідати новим вимогам безпеки, пояснили юристи Yankiv.

Річ у тім, що технічний регламент щодо косметичної продукції ухвалили ще у 2021 році, але бізнес отримав кілька років на підготовку. Перехідний період завершується 3 серпня 2026 року, після чого нові правила стануть обов’язковими.

Головна зміна полягає в тому, що вся косметика, яка потраплятиме на ринок після 3 серпня, має пройти нотифікацію – спеціальну процедуру, під час якої виробник або імпортер подає інформацію про продукцію, її склад, виробника та відповідальну особу через державний портал.

Косметику, яка вже була введена в обіг до 3 серпня, дозволено продавати й надалі – до завершення терміну придатності. Однак бізнес повинен мати документи, які підтверджують дату її закупівлі. Насамперед це видаткові накладні та інша первинна документація.

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Підприємцям слід уже зараз перевірити товарні залишки, впорядкувати документи та переконатися, що всі дати закупівлі підтверджені. Якщо таких документів немає, під час перевірок можуть виникнути труднощі з підтвердженням законності продажу продукції.

Для виробників та імпортерів нові правила також передбачають підготовку технічної документації, оцінку безпечності продукції, призначення відповідальної особи та проходження процедури нотифікації.

За продаж косметики, яка після 3 серпня не відповідатиме вимогам технічного регламенту, Держлікслужба може застосовувати заходи державного ринкового нагляду, зокрема вилучати таку продукцію з обігу. Крім того, відсутність документів на товарні залишки може створити додаткові ризики під час перевірок контролюючих органів.