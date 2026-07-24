Компанія-власник Durex, Vanish і Finish продає російський бізнес

Британська компанія Reckitt, якій належать бренди Durex, Finish, Vanish, Dettol і Veet, домовилася про продаж свого бізнесу гігієнічних товарів у Росії місцевій компанії Arnest Management LLC. Про це 24 липня повідомили у пресслужбі компанії.

Угоду планують завершити у другій половині 2026 року після отримання необхідних дозволів від регуляторів у Великій Британії.

До покупця перейдуть виробничий майданчик поблизу Москви, локальні торговельні марки та близько 400 працівників. Водночас права на міжнародні бренди Reckitt, зокрема Durex, Dettol, Finish, Harpic, Nurofen, Strepsils, Vanish і Veet, новий власник не отримає.

У компанії зазначили, що російський бізнес гігієнічних товарів забезпечував близько 1% її чистого виторгу у 2025 році. При цьому Reckitt не залишає російський ринок повністю – компанія збереже бізнес із продажу товарів для здоров’я та продовжить постачати продукцію цього сегмента.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Через умови виходу з російського ринку Reckitt очікує збиток після оподаткування у розмірі близько 175 млн фунтів стерлінгів за підсумками 2026 року. Із цієї суми приблизно 125 млн фунтів компанія відобразить уже у фінансовій звітності за перше півріччя.

Покупцем стане російська група Arnest, яка виробляє товари широкого вжитку, напої та упаковку. Із 2023 року компанії вже співпрацювали у межах угоди про локальне виробництво.

Після початку повномасштабної війни вихід іноземних компаній із російського ринку суттєво ускладнився. Для продажу активів російська влада вимагає продавати їх щонайменше з 50-відсотковою знижкою від ринкової вартості та сплачувати до бюджету одноразовий внесок у розмірі 15% від вартості активів.