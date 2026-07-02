Суд у Фінляндії визнав винним місцевого бізнесмена Рісто Рііхімякі у порушенні санкцій Європейського Союзу через експорт вантажівок і причепів до Росії. Його засудили до 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Про це повідомив у середу, 1 липня, телеканал Euronews.

За даними суду, компанія Рііхімякі, зареєстрована в місті Лаппеенранта неподалік російського кордону, у 2022–2023 роках незаконно вивезла до РФ 164 вантажівки та причепи, попри санкції ЄС, запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну.

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Підприємство стверджувало, що техніку експортували до Казахстану або Туреччини, адже тоді транзит через територію Росії ще був дозволений. Водночас транспорт фактично розмитнювали в Росії компанією, яка займалася їх імпортом і подальшим продажем. За інформацією фінської митниці, загальна вартість ввезених вантажівок і причепів становила близько 17 млн євро.

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Суд визнав дії бізнесмена «винятковими за своїм характером і масштабом» та кваліфікував їх як тяжке порушення санкційного режиму. Окрім ув’язнення, Рііхімякі та його компанія мають повернути державі 608 275 євро незаконно отриманого доходу, а також сплатити ще 6 млн євро, що відповідають вартості залученого майна. Також на компанію наклали штраф у розмірі 10 тис. євро.

Сам бізнесмен, який перебуває під вартою з середини березня, своєї вини не визнав і заявив, що став жертвою обману. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, 24 червня Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку SDN сімох громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії.