Михайло Шипелик – луцький бізнесмен, якому майже повністю належить аграрна компанія «Волиньекостарс»

Аграрна компанія «Волиньекостарс» луцького бізнесмена Михайла Шипелика орендувала на десять років понад 110 га комунальної землі у Старовижівській громаді на Волині. Дві третини цієї площі фірма отримала на повторних аукціонах без конкуренції, сплачуючи фактично стартову ціну. Натомість там, де за ділянки змагалися кілька учасників, вартість оренди зростала у кілька разів. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомило видання «Сила правди».

Із грудня 2025 року до серпня 2026 року «Волиньекостарс» уклала зі Старовижівською селищною радою десять договорів оренди на 111 га сільськогосподарської землі. Ділянки розташовані у різних селах громади. Загалом компанія платитиме за них близько 466 тис. грн на рік, або майже 4,7 млн грн за десять років.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

На чотирьох із десяти аукціонів «Волиньекостарс» мала конкурентів. У всіх випадках учасники підвищували стартову вартість. Про це свідчать дані аукціонів у системі Prozorro.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Наприкінці грудня 2025 року за 8,5 га біля Нової Вижви змагалися пʼять учасників. Стартова орендна плата становила 5,6 тис. грн на рік, а переможна ставка сягнула 70 тис. грн – вартість зросла у 12 разів.

Ще на одній ділянці площею 13,5 га біля сіл Хотивель і Рудки стартова ціна становила майже 29 тис. грн. Після торгів вона зросла до 150 тис. грн – більш ніж упʼятеро.

У травні 2026 року за 5,9 га в Новій Вижві змагалися троє учасників. Фінальна ставка сягнула 30 тис. грн, майже втричі перевищивши стартову.

На початку липня за 15,3 га у Мизовому боролися дві компанії. Вони підняли річну орендну плату з 49,7 тис. до 95,8 тис. грн.

Шість ділянок без конкуренції

Ще шість аукціонів відбулися 30 липня. На кожен із них заявку подала лише «Волиньекостарс». Оскільки інших учасників не було, компанія отримала ділянки за ціною, близькою до стартової – вона зросла лише на 0,5–2%.

Зокрема, за 20 га в Седлищі компанія платитиме 54 тис. грн на рік. За майже 20 га біля села Сукачі – 17,5 тис. грн, ще за 11,9 га поруч – 15 тис. грн.

Загалом на шести таких торгах «Волиньекостарс» отримала 68 га – більш ніж у півтора раза більше, ніж на конкурентних аукціонах. Водночас річна плата за цю землю становитиме близько 120,5 тис. грн. Для порівняння, за 43 га, які компанія орендувала після торгів із конкурентами, громада отримуватиме близько 346 тис. грн на рік.

Така ситуація стала можливою через правила проведення земельних аукціонів. Торги відбуваються, якщо на них зареєструвалися щонайменше двоє учасників. Якщо заявку подає лише одна компанія, аукціон визнають таким, що не відбувся, і лот виставляють повторно. Якщо й тоді залишається лише один претендент, він може отримати ділянку за власною ціновою пропозицією.

Як фірма отримала землю після невдалих торгів

Показовою є історія ділянки площею 7,8 га у селі Брідки. Уперше її виставили на торги у травні 2026 року. Тоді заявки подали три компанії: «Волиньекостарс», «СП Стандарт Агро Світ» та ужгородське ТОВ «Менітополіс». Учасники підняли стартову ціну з 13,8 тис. до 35 тис. грн на рік. Переможцем стало «Менітополіс».

Втім, договір із переможцем не уклали: представники компанії не підписали протокол, тому аукціон визнали таким, що не відбувся.

У червні ділянку виставили повторно, але цього разу заявку подала лише «Волиньекостарс». Торги знову не відбулися. З третьої спроби, 30 липня, ця ж компанія отримала землю за 14 тис. грн на рік. Таким чином, після невдалого конкурентного аукціону громада здала 7,8 га майже у два з половиною раза дешевше, ніж могла отримувати за підсумками травневих торгів.

Водночас ТОВ «Менітополіс» не вперше не підписує протокол після перемоги на земельних торгах.

Хто стоїть за «Волиньекостарс»

ТОВ «Волиньекостарс» зареєстрували у 2020 році в селі Смідин Ковельського району. Компанія вирощує зернові, бобові та олійні культури. За даними фінансової звітності, у ній працюють 42 людини, а за 2025 рік підприємство отримало понад 41 млн грн доходу.

Директор «Волиньекостарс» – Валентин Диковицький. Майже 100% компанії належить луцькому бізнесмену Михайлу Шипелику, ще трохи більше 1% – Андрію Гринчуку.

Шипелик і Гринчук також є співвласниками ТОВ «Волиньекобуд». Компанія з 2017 року уклала з волинськими установами понад 230 договорів майже на 1,1 млрд грн. Серед її проєктів – відбудова обстріляного росіянами військового ліцею, їдальня ліцею в Ковелі, реабілітаційне відділення райлікарні в Липинах та ветеранський простір у Луцьку.