Володимирський міський суд визнав винним підприємця та вчителя місцевого спортивного ліцею Романа Купріянчука у незаконному заволодінні землями водного фонду. Обвинувачений без необхідних дозволів поглибив ставок і викопав ще три штучні водойми. За скоєне йому призначили 25,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 2 липня, із квітня 2024 року до лютого 2025 року Роман Купріянчук проводив роботи на орендованій земельній ділянці площею 2 га, яка належить Зимнівській сільській раді. Без погодження з уповноваженими органами чоловік поглибив і розширив ставок площею 0,7 га, збільшивши його ще на 0,31 га. Крім цього, він викопав три штучні водойми.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними слідства, під час робіт обвинувачений незаконно викопав понад 7,1 тис. кубометрів ґрунту, які використав для власних потреб і часткового облаштування земельної ділянки. Завдані громаді збитки оцінили у понад 19,3 тис. грн.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У суді Роман Купріянчук повністю визнав провину. Він пояснив, що після отримання ділянки в оренду хотів поглибити та розширити водойму для подальшого розведення риби. Роботи виконував екскаватором. Обвинувачений стверджував, що не знав про необхідність отримання спеціальних дозволів, розкаявся та відшкодував завдані збитки.

Представниця Зимнівської сільської ради повідомила суду, що громада не має до чоловіка майнових претензій, оскільки він компенсував шкоду.

Суддя Ігор Вітер визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 239-2 КК України (незаконне заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду) та призначив йому 25,5 тис. грн штрафу. Також засудженому на один рік заборонили займатися діяльністю, повʼязаною зі зняттям і перенесенням поверхневого шару ґрунту. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.