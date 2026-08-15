Втручання призвело до проблем у роботі основних цифрових сервісів Wildberries

Фахівці української спільноти Cyber Corps 10 та 11 серпня атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. Унаслідок операції компанія зіткнулася з масштабними збоями в роботі низки сервісів. Про це у суботу, 15 серпня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, кібератака відбулася в межах операції у кіберпросторі Росії. Попри значний рівень захисту інфраструктури Wildberries, втручання призвело до проблем у роботі основних цифрових сервісів компанії. Зокрема, було порушено роботу головного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру та збільшено навантаження на контакт-центри.

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Також, за інформацією ГУР, клієнти Wildberries масово повідомляли про неможливість провести фінансові операції.

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У розвідці зазначили, що кібератака стала частиною ширшого впливу на інфраструктуру російського маркетплейсу.

«Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries – зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже – і злочинну війну проти України», – заявили в ГУР.

Нагадаємо, крім цього, Wildberries регулярно потерпає від атак українських дронів. Зокрема, у ніч на п’ятницю, 14 серпня, безпілотники атакували Москву, Ленінградську та Тверську області Росії. Уламки БпЛА пошкодили склад Wildberries у Тверській області.