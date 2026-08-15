У російського маркетплейсу Wildberries виникли масштабні збої через кібероперацію
Клієнтам Wildberries не вдавалося проводити фінансові операції
Фахівці української спільноти Cyber Corps 10 та 11 серпня атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. Унаслідок операції компанія зіткнулася з масштабними збоями в роботі низки сервісів. Про це у суботу, 15 серпня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, кібератака відбулася в межах операції у кіберпросторі Росії. Попри значний рівень захисту інфраструктури Wildberries, втручання призвело до проблем у роботі основних цифрових сервісів компанії. Зокрема, було порушено роботу головного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру та збільшено навантаження на контакт-центри.
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Також, за інформацією ГУР, клієнти Wildberries масово повідомляли про неможливість провести фінансові операції.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У розвідці зазначили, що кібератака стала частиною ширшого впливу на інфраструктуру російського маркетплейсу.
«Кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries – зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже – і злочинну війну проти України», – заявили в ГУР.
Нагадаємо, крім цього, Wildberries регулярно потерпає від атак українських дронів. Зокрема, у ніч на п’ятницю, 14 серпня, безпілотники атакували Москву, Ленінградську та Тверську області Росії. Уламки БпЛА пошкодили склад Wildberries у Тверській області.