Вогонь з одного будинку перекинувся на дах іншого

Ввечері в п’ятницю, 14 серпня, у Винниках біля Львова виникла пожежа на дачах на вул. Хмельницького, до гасіння якої залучали 11-х рятувальників. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про пожежу у Винниках надійшло о 22:03. На місці події рятувальники з’ясували, що горів дачний будинок, а також дах сусіднього цегляного дачного будинку.

Пожежу загасили о 23:19. На місці працювали 11-ро рятувальників та три одиниці спеціальної техніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці.