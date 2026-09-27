Це перші прямі переговори глав зовнішньополітичних відомств двох країн з 2022 року

Міністри закордонних справ Німеччини та Росії Йоганн Вадефуль і Сєргєй Лавров провели зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Це перші прямі переговори глав зовнішньополітичних відомств двох країн від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Про це у неділю, 26 вересня, повідомило агентство Reuters.

Зустріч відбулася на тлі тривалого погіршення відносин між Берліном і Москвою. Додаткове напруження виникло після інциденту з безпілотником в аеропорту Лейпцига на сході Німеччини у серпні.

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За словами Лаврова, під час переговорів Вадефуль не повідомив йому нічого нового.

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«Я прямо сказав йому… ви могли просто зателефонувати мені й сказати: “Прочитайте мою заяву”», – заявив голова МЗС Росії.

Водночас представники обох країн повідомили, що міністри обговорили двосторонні відносини та війну в Україні. Вадефуль закликав Лаврова докласти всіх можливих зусиль для досягнення домовленості щодо експорту українського зерна через Чорне море.

«Час має вирішальне значення: з огляду на нестачу продовольства в багатьох країнах – особливо в країнах Глобального Півдня – усі сторони мають бути готові до конструктивної взаємодії», – сказав німецький міністр.

Своєю чергою Лавров заявив, що Росія обговорювала пропозиції щодо безпечного судноплавства в Чорному морі з Індією, Єгиптом і Туреччиною. Він також сказав, що для цього необхідні окремі переговори з Україною, водночас звинувативши Київ в атаках на судна.

Після зустрічі Вадефуля з Лавровим із німецьким міністром провів телефонну розмову голова МЗС України Андрій Сибіга. За його словами, німецький колега поінформував його про результати переговорів у Нью-Йорку.

Сибіга подякував Вадефулю за те, що той доніс російській стороні спільну позицію України та Німеччини щодо необхідності припинення війни, подальшої підтримки України та загроз для Європи.

«Я вдячний міністру Вадефулю за те, що він доніс до російської сторони наші тверді спільні позиції: наполягання на тому, щоб Москва припинила війну, підтвердження непохитної підтримки України та застереження щодо подальших ворожих дій проти Європи», – зазначив Сибіга.

Також глави українського та німецького МЗС обговорили подальші кроки для просування мирних зусиль і досягнення перемир'я. Серед інших тем були посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими.

Нагадаємо, уряд Німеччини поклав на російські спецслужби відповідальність за спробу теракту в аеропорту Лейпцига 4 серпня. Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що на причетність Росії вказують результати поліцейського розслідування, характер атаки та дані спецслужб.