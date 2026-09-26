Олешки перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року

В окупованих Росією Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація: мешканці залишаються без достатньої кількості їжі, води та ліків, а деякі з них змушені харчуватися травою та бур’янами. Про це у суботу, 26 вересня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, у місті дедалі важче отримати доступ до чистої води, електроенергії та медичної допомоги. У таких умовах залишаються і діти.

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Інформацію про нестачу продовольства в Олешках також підтверджують свідчення місцевих мешканців, їхніх родичів та волонтерів. За даними «Української правди», продукти до міста востаннє регулярно завозили ще наприкінці травня, після чого спроби доставити допомогу зривалися через бойові дії та заміновані дороги.

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Місцеві жителі розповідають, що через брак продуктів готують їжу з дикорослих рослин. У деяких випадках, за свідченнями волонтерів і представників місцевої влади, ситуація доходить до крайнього виснаження населення.

Сибіга заявив, що відповідальність за гуманітарну ситуацію в Олешках лежить на Росії як державі, що контролює місто. Він закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити цивільним допомогу та забезпечити безпечний виїзд тих, хто хоче залишити окуповану територію.

«Люди там не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння. Гуманітарний доступ і безпечна евакуація мають стати реальністю, бо кожен день має значення», – наголосив голова МЗС.

Україна також закликає Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації використати свої канали для забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу до мешканців міста.

Раніше МКЧХ повідомляв, що підтримує контакти щодо ситуації в Олешках з українською та російською сторонами й готовий долучитися до евакуації цивільних, щойно це стане безпечним для людей.

Олешки перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року.

Нагадаємо, 19 вересня Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом допомогти мешканцям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.