Трамп просив Зеленського поїхати до Москви на переговори з Путіним

Дональд Трамп просив Володимира Зеленського поїхати до Москви для переговорів з російським диктатором Владіміром Путіним. Про це у пʼятницю, 25 вересня, повідомив Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними Bloomberg, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського зустрітися з Владіміром Путіним у Москві під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку, яка відбулася 22 вересня. Журналісти зазначають, що Трамп не вперше просив Зеленського погодитися на візит до Росії. Президент України, як і раніше, відхилив пропозицію. Також Bloomberg пише, що «підняття Трампом цього питання засмутило» Зеленського.

Також Bloomberg зауважив, що під час перебування Зеленського у США на запитання російських журналістів, коли він відвідає Москву, президент України відповів: «На ракеті, б**».

Водночас Bloomberg із посиланням на європейських чиновників пише, що зустріч Зеленського та Трампа була «загалом позитивною». Зокрема, президент США та його команда «позитивно поставилися до їхніх лобістських зусиль щодо підтримки України до настання зими».

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Доповнено. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі «Українській правді» заперечив повідомлення Bloomberg.

«Це неправдива інформація», – сказав Дмитро Литвин.

Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вівторок, 22 вересня. Президенти обговорювали можливе енергетичне перемирʼя між Україною та Росією, а також ліцензію на виробництво ракет Patriot.

23 вересня Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що американська сторона запросила Владіміра Путіна на саміт G20 у Маямі, який має відбутися в середині грудня. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що готовий зустрітися з Путіним на саміті, однак Кремль укотре заявив, що погоджується на переговори з президентом України лише в Москві.