Правоохоронці вилучили 10 артефактів

Житель Тернопільщини незаконно пересилав за кордон археологічні знахідки. 67-річний чоловік виставляв скіфські знаряддя праці, зброю часів Київської Русі та козацькі прикраси на міжнародних інтернет-аукціонах, а потім поштою висилав їх у Європу та США. СБУ задокументувало 9 таких епізодів.

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Як повідомили в управлінні СБУ в Тернопільській області в п’ятницю, 25 вересня, організатором контрабанди виявився 67-річний житель Тернопільського району. Чоловік зареєструвався на одному з міжнародних інтернет-аукціонів та виставляв там фото знайдених старожитностей.

Для привернення уваги приватних колекціонерів контрабандист вигадував для лотів аукціону екзотичні назви: «вікінгський кулон-хрест», «кельтський наконечник сокири», «давньоскіфська сокира» тощо.

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Старовинні знаряддя та прикраси він пересилав покупцям через міжнародні поштові сервіси, приховуючи від митного контролю вміст відправлень під виглядом звичайних подарунків. Також зловмисник зазначав у супровідних документах вигадані дані відправника.

Правоохоронці задокументували 9 епізодів, під час яких він намагався незаконно переправити до США, Німеччини та Іспанії 10 антикварних предметів. Висновки експертизи підтвердили, що всі вилучені предмети є оригінальними старожитностями, які мають значну культурну цінність та історичне значення.

Серед вилучених предметів ідентифіковано:

автентичні знаряддя праці скіфської епохи (VII–VI ст. до н. е.);

зброю, предмети побуту, релігійні предмети часів Київської Русі, а також елементи кінської збруї салтівської культури (VIII–XIII ст.);

прикраси часів українського козацтва (XVII ст.).

Слідчі СБУ спільно з прокуратурою Тернопільської області повідомили 67-річному контрабандисту про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України (закінчений замах на контрабанду культурних цінностей). Жителю Тернопільщини загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна або без такої.