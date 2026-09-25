Запіканка «Гаряча мімоза». Рецепт дня
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Запіканка «Гаряча мімоза» – ситна страва на основі популярного салату. У ній поєднуються ніжна картопля, рибні консерви, овочі, яйця та майонезна скоринка. Для приготування підійдуть сардини, сайра, тунець або лосось в олії. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|4 шт.
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Морква
|2 шт.
|Рибні консерви в олії
|250 г
|Яйця курячі
|3 шт.
|Майонез
|3 ст. л.
|Соняшникова олія
|2 ст. л.
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Кріп
|5 гілочок
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте картоплю, залийте водою, посоліть і варіть 30–35 хвилин після закипання до м’якості.
Крок 2
Зваріть яйця круто протягом 7–9 хвилин після закипання, потім охолодіть їх у воді та очистьте.
Крок 3
Очистьте цибулю та моркву. Наріжте цибулю дрібними кубиками, а моркву натріть на тертці.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
З готової картоплі злийте воду, охолодіть її, очистьте та розімніть виделкою.
Крок 5
Змастіть форму для запікання соняшниковою олією та рівномірно розподіліть картоплю по дну. Посоліть, поперчіть і полийте 1 столовою ложкою олії.
Крок 6
Обсмажте цибулю та моркву на решті олії до м’якості. Посоліть і поперчіть овочі до смаку.
Крок 7
Розігрійте духовку до 180 °C.
Крок 8
Викладіть обсмажені овочі рівним шаром на картоплю.
Крок 9
Злийте рідину з рибних консервів, видаліть великі кістки та розімніть рибу виделкою.
Крок 10
Розподіліть рибу поверх овочів.
Крок 11
Наріжте очищені яйця кружальцями та викладіть їх наступним шаром.
Крок 12
Рівномірно змастіть верх запіканки майонезом.
Крок 13
Запікайте «Гарячу мімозу» 18–20 хвилин, поки верхній шар не підрум’яниться.
Крок 14
Дістаньте запіканку з духовки, прикрасьте кропом і подавайте гарячою.