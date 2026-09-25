Запіканка «Гаряча мімоза» – ситна страва на основі популярного салату. У ній поєднуються ніжна картопля, рибні консерви, овочі, яйця та майонезна скоринка. Для приготування підійдуть сардини, сайра, тунець або лосось в олії. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Картопля 4 шт. Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква 2 шт. Рибні консерви в олії 250 г Яйця курячі 3 шт. Майонез 3 ст. л. Соняшникова олія 2 ст. л. Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Кріп 5 гілочок

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте картоплю, залийте водою, посоліть і варіть 30–35 хвилин після закипання до м’якості.

Крок 2 Зваріть яйця круто протягом 7–9 хвилин після закипання, потім охолодіть їх у воді та очистьте.

Крок 3 Очистьте цибулю та моркву. Наріжте цибулю дрібними кубиками, а моркву натріть на тертці. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 З готової картоплі злийте воду, охолодіть її, очистьте та розімніть виделкою.

Крок 5 Змастіть форму для запікання соняшниковою олією та рівномірно розподіліть картоплю по дну. Посоліть, поперчіть і полийте 1 столовою ложкою олії.

Крок 6 Обсмажте цибулю та моркву на решті олії до м’якості. Посоліть і поперчіть овочі до смаку.

Крок 7 Розігрійте духовку до 180 °C.