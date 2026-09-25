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Для всіх трьох варіантів обов’язково знадобляться соковиті та стиглі помідори

Квашені помідори на зиму можна приготувати по-різному – з хроном і часником, болгарським перцем або яблуками. Для кожного варіанта обирайте стиглі та соковиті плоди. ТСН розповідає про 3 незвичні рецепти квашених помідорів. Квашені помідори з хроном, часником і зеленню Інгредієнти: помідори – 3–3,5 кг;

вода – 2,5 л;

сіль – 125 г;

листки хрону – 1–2 шт;

корінь хрону – 50–70 г;

часник – 1 головка;

парасольки кропу – 3–4 шт;

листки смородини – 5–6 шт;

листки вишні – 5–6 шт;

лавровий лист – 3–4 шт;

чорний перець – 8–10 горошин. Приготування: На дно відра викладіть частину листків хрону, кріп, листя смородини та вишні, кілька шматочків кореня хрону й зубчиків часнику. Зверху щільно викладіть помідори, додаючи між ними часник, корінь хрону, лавровий лист і чорний перець. Зверху покладіть решту зелені. Готуємо розсіл. 125 грамів солі розчиніть у 2,5 літра холодної кип’яченої води. Залийте помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Накрийте відро чистою тарілкою або кришкою та поставте зверху невеликий важкий предмет, щоб помідори залишалися зануреними в розсіл. Залиште їх приблизно на 5–7 днів у прохолоді, щоб розпочався процес квашення. Після цього перенесіть помідори в холодне приміщення для подальшого зберігання. Квашені помідори з болгарським перцем Інгредієнти: Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати помідори – 3 кг;

болгарський перець – 500–600 г;

вода – 2,5 л;

сіль – 125 г;

часник – 1 головка;

парасольки кропу – 3–4 шт;

листки хрону – 1–2 шт;

листки смородини – 5 шт;

лаврові листки – 3 шт;

чорний перець – 10 горошин. Приготування: Помідори вимийте та переберіть. Болгарський перець очистьте від насіння і наріжте великими шматочками. На дно відра викладіть частину листків хрону, кріп, листя смородини, часник і спеції. Далі шарами покладіть помідори та шматочки перцю. 125 грамів солі розчиніть у 2,5 літра холодної кип’яченої води. Залийте овочі так, щоб рідина повністю їх покривала. Зверху покладіть чисту тарілку та притисніть її невеликим вантажем, щоб овочі не піднімалися над розсолом. Тримайте відро в прохолоді 5–7 днів. Коли смак стане достатньо кислим, перемістіть заготівлю в холодніше місце. Квашені помідори з яблуками та гірчицею Інгредієнти: помідори – 3–3,5 кг;

кисло-солодкі яблука – 2–3 шт;

вода – 2,5 л;

сіль – 125 г;

часник – 5–6 зубчиків;

парасольки кропу – 3 шт;

листки хрону – 1–2 шт;

листки смородини – 4–5 шт;

зерна гірчиці – 1 ст. л;

чорний перець – 8–10 горошин;

лавровий лист – 2–3 шт. Приготування: Яблука та помідори добре вимийте, з яблук видаліть серцевину та наріжте на 4–6 частин. На дно відра покладіть листки хрону, кріп, листя смородини, часник, зерна гірчиці та спеції. Потім викладіть шар помідорів, додайте кілька шматочків яблук. Повторюйте шари, поки всі овочі та фрукти не закінчаться. 125 грамів солі розчиніть у 2,5 літра холодної кип’яченої води. Залийте цим розсолом помідори з яблуками – усі вони мають бути повністю занурені в рідину. Накрийте відро чистою тарілкою та притисніть її зверху невеликим важким предметом. Залиште приблизно на 5–7 днів у прохолоді. Коли помідори добре проквасяться, перенесіть їх у холодне приміщення для зберігання.

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