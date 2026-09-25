З хроном, перцем чи яблуками: 3 способи заквасити помідори на зиму
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Для всіх трьох варіантів обов’язково знадобляться соковиті та стиглі помідори
Квашені помідори на зиму можна приготувати по-різному – з хроном і часником, болгарським перцем або яблуками. Для кожного варіанта обирайте стиглі та соковиті плоди. ТСН розповідає про 3 незвичні рецепти квашених помідорів.
Квашені помідори з хроном, часником і зеленню
Інгредієнти:
- помідори – 3–3,5 кг;
- вода – 2,5 л;
- сіль – 125 г;
- листки хрону – 1–2 шт;
- корінь хрону – 50–70 г;
- часник – 1 головка;
- парасольки кропу – 3–4 шт;
- листки смородини – 5–6 шт;
- листки вишні – 5–6 шт;
- лавровий лист – 3–4 шт;
- чорний перець – 8–10 горошин.
Приготування:
- На дно відра викладіть частину листків хрону, кріп, листя смородини та вишні, кілька шматочків кореня хрону й зубчиків часнику.
- Зверху щільно викладіть помідори, додаючи між ними часник, корінь хрону, лавровий лист і чорний перець. Зверху покладіть решту зелені.
- Готуємо розсіл. 125 грамів солі розчиніть у 2,5 літра холодної кип’яченої води. Залийте помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
- Накрийте відро чистою тарілкою або кришкою та поставте зверху невеликий важкий предмет, щоб помідори залишалися зануреними в розсіл. Залиште їх приблизно на 5–7 днів у прохолоді, щоб розпочався процес квашення. Після цього перенесіть помідори в холодне приміщення для подальшого зберігання.
Квашені помідори з болгарським перцем
Інгредієнти:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- помідори – 3 кг;
- болгарський перець – 500–600 г;
- вода – 2,5 л;
- сіль – 125 г;
- часник – 1 головка;
- парасольки кропу – 3–4 шт;
- листки хрону – 1–2 шт;
- листки смородини – 5 шт;
- лаврові листки – 3 шт;
- чорний перець – 10 горошин.
Приготування:
- Помідори вимийте та переберіть. Болгарський перець очистьте від насіння і наріжте великими шматочками.
- На дно відра викладіть частину листків хрону, кріп, листя смородини, часник і спеції. Далі шарами покладіть помідори та шматочки перцю.
- 125 грамів солі розчиніть у 2,5 літра холодної кип’яченої води. Залийте овочі так, щоб рідина повністю їх покривала.
- Зверху покладіть чисту тарілку та притисніть її невеликим вантажем, щоб овочі не піднімалися над розсолом. Тримайте відро в прохолоді 5–7 днів. Коли смак стане достатньо кислим, перемістіть заготівлю в холодніше місце.
Квашені помідори з яблуками та гірчицею
Інгредієнти:
- помідори – 3–3,5 кг;
- кисло-солодкі яблука – 2–3 шт;
- вода – 2,5 л;
- сіль – 125 г;
- часник – 5–6 зубчиків;
- парасольки кропу – 3 шт;
- листки хрону – 1–2 шт;
- листки смородини – 4–5 шт;
- зерна гірчиці – 1 ст. л;
- чорний перець – 8–10 горошин;
- лавровий лист – 2–3 шт.
Приготування:
- Яблука та помідори добре вимийте, з яблук видаліть серцевину та наріжте на 4–6 частин.
- На дно відра покладіть листки хрону, кріп, листя смородини, часник, зерна гірчиці та спеції. Потім викладіть шар помідорів, додайте кілька шматочків яблук. Повторюйте шари, поки всі овочі та фрукти не закінчаться.
- 125 грамів солі розчиніть у 2,5 літра холодної кип’яченої води. Залийте цим розсолом помідори з яблуками – усі вони мають бути повністю занурені в рідину.
- Накрийте відро чистою тарілкою та притисніть її зверху невеликим важким предметом. Залиште приблизно на 5–7 днів у прохолоді. Коли помідори добре проквасяться, перенесіть їх у холодне приміщення для зберігання.
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