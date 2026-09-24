Її можна нарізати та заморозити, щоб потім використовувати для різних страв

Цибулю, яка залишилася після приготування їжі, не обов’язково викидати. Її можна нарізати й заморозити, щоб використати пізніше. The Spruce Eats розповідає, як правильно це зробити.

Як підготувати цибулю до заморожування?

Процес доволі простий і займає лише кілька хвилин. Для цього знадобляться цибуля, ніж, пакети для заморожування та морозильна камера. Не варто використовувати тонкі пакети для сендвічів із застібкою-блискавкою. Краще обрати щільніші, призначені для заморожування, адже вони допоможуть зберегти продукт у хорошому стані та захистять його від сторонніх запахів.

Спочатку очистьте цибулю та наріжте її на шматочки потрібного вам розміру. Викладіть її на деко, застелене пергаментним папером. Поставте деко в морозильну камеру та залишіть там на 2–3 години, щоб цибуля затверділа.

Після цього розкладіть цибулю в невеликі пакети із застібкою, розділивши її на зручні порції. Потім покладіть заготовки в морозильну камеру та діставайте потрібну кількість.

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У замороженому вигляді цибуля зберігає більшу частину свого смаку протягом 3–6 місяців.